“Lamento el malentendido”: Amaro Gómez-Pablos se arrepintió de sus dichos contra Elisa Loncon

El viernes pasado, el periodista Amaro Gómez-Pablos arremetió con todo en contra de Elisa Loncon, luego de que la Universidad de Santiago de Chile (Usach) reclamara ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT), debido a que la entidad ordenara entregar los antecedentes académicos de la docente y expresidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncon por el permiso de año sabático.

“¡No lo entiendo! Cualquier académico con la solvencia mostraría sus credenciales académicas, pero la Sra. Loncón se niega ante el Consejo de Transparencia mientras ahora goza de un año sabático entregado por la @usach por su ‘jerarquía académica y antigüedad’”, expresó a través de Twitter.

Por lo mismo, el periodista fue acuso de racismo por algunos de los cibernautas, hecho que aludido por el comunicador: “Curioso lo de invocar la carta racista. Pedirle lo mismo a una persona homosexual no es homofobia; a una mujer, no es anti feminismo. Además la Sra. Loncón haciendo gala de sus títulos tendría el supremo tapabocas. ¿O está ella por sobre los principios que rigen a otros?”, preguntó el comunicador.

El mea culpa de Amaro

Este martes, y tras las declaraciones de Elisa Loncon sobre este polémica, el periodista volvió a utilizar la red del pajarito para reconocer el error de sus palabras.

“Gracias por esa comparecencia Sra Loncón. Si toda la info está y -lo más importante aún- Ud no se ha negado a entregar lo que le solicitan y ha colaborado (ese fue mi blanco de crítica y no sus credenciales) no entiendo la reclamación de las instituciones y lamento el malentendido”, escribió Amaro en la plataforma.

Asimismo, le aclaró a un usuario que “me molesta la gente que se erige por sobre los requerimientos que pueda hacer un organismo público. Mi tema nunca fue las credenciales sino la negativa de la Dra Loncón a darlos. Nada que ver con raza o cuestionar sus méritos. Es un malentendido”.

En la misma línea, agregó: “Mi tema nunca fueron las credenciales académicas. Si lees verás que mi blanco de crítica era su negativa a entregarlas ante un requerimiento de un organismo público. Es todo. Y yo me equivoqué porque acaba de decir recién que sí ha colaborado”, cerró Amaro Gómez-Pablos.

Gracias x esa comparecencia Sra Loncón. Si toda la info está y -lo más importante aún- Ud no se ha negado a entregar lo que le solicitan y ha colaborado (ese fue mi blanco de crítica y no sus credenciales) no entiendo la reclamación de las instituciones y lamento el malentendido https://t.co/avxMnbqFPI — Amaro Gómez-Pablos (@tv_Amaro) May 23, 2023

Amaro Gómez-Pablos | Twitter