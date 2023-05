Renuncia constituyente acusado de abuso sexual: “La izquierda radical quiere deslegitimar el proceso”

Aldo Sanhueza, el constituyente electo por el Biobío y exmiembro del Partido Republicano, anunció su renuncia al cargo de consejero constitucional. Esta decisión se produce semanas después de que saliera a la luz una denuncia en su contra por un presunto incidente ocurrido en marzo de 2019, en el cual se le acusó de haber realizado tocamientos a una mujer dentro de un bus.

En un comunicado, Sanhueza, quien es ingeniero de profesión, declaró: “El día de hoy, luego de pensarlo mucho, he tomado la decisión de no asumir el cargo de consejero constitucional”. Además, reiteró que las acusaciones en su contra son infundadas y lamentó que se estén utilizando en su contra por parte de sectores políticos de izquierda radical para deslegitimar el proceso constituyente.

“No ha sido una decisión fácil, pero he llegado al convencimiento de que mi renuncia es un paso indispensable para que el proceso constitucional siga el curso esperado con la posibilidad de lograr un gran acuerdo, y no me gustaría que sectores radicales me utilicen con el fin de impedirlo”, expresó Sanhueza.

“Lamentablemente, producto de su derrota electoral, la izquierda radical ha decidido utilizarme como una excusa para deslegitimar el proceso, y no se detendrá hasta obstaculizar su desarrollo, buscando funarme y cancelándome desde el primer día de sesiones”, añadió luego.

El renunciante constituyente fue elegido en los comicios constituyentes del 7 de mayo, obteniendo la segunda mayoría en la Región del Biobío con el respaldo del 12,29% de los votos. Sin embargo, tras su renuncia, el Consejo Constitucional, que originalmente estaría conformado por 51 miembros, se quedará finalmente con 50 integrantes, de acuerdo con las reglas establecidas en el proceso constituyente.

Sanhueza expresó su agradecimiento a las más de 100 mil personas que lo eligieron y manifestó su intención de representar las ideas de libertad y progreso para Chile. “La decisión la tomó pensando en mi país y los millones de chilenos que confiaron y que tienen la esperanza de poner fin a este proceso constitucional y así empezar a trabajar con más fuerza para superar la grave crisis económica, social y de inseguridad que estamos viviendo”, concluyó.

El caso de la denuncia

El caso de Sanhueza salió a la luz días antes de la elección del Consejo Constitucional a través de una publicación del perfil @BotCheckerCL en Twitter, una cuenta dedicada a verificar la veracidad de noticias e investigaciones propias.

Según los antecedentes revelados por medios como Emol y Biobío, el constituyente fue detenido en marzo de 2019 por Carabineros, luego de que una mujer lo acusara de haberla tocado en la zona genital por encima de la ropa durante un viaje en autobús.

Tras la denuncia, Sanhueza fue detenido y el Juzgado de Garantía de Concepción aceptó la solicitud de suspensión condicional del procedimiento por un año, imputándolo como autor de “graves ofensas al pudor”. Se establecieron condiciones de no acercarse ni contactar a la víctima y se fijó domicilio.

Después de un año sin incumplimientos, la causa fue cerrada y sobreseída. En respuesta a la revelación del caso, Sanhueza emitió una declaración en la que afirmó no conocer a la víctima y aceptó los cargos con el propósito de superar el incidente y pasar página.