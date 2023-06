Rodolfo Carter: “No le tengo miedo a los narcos ni al Gobierno”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, comentó el anuncio del Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública, donde informó que demolerán los memoriales narcos.

Fue enn Radio Infinita que la autoridad dijo que “hay que ser muy cara de palo”, debido a que el Gobierno cuestionó fuertemente la demolición de las narco-casas en La Florida.

Además, el alcalde Carter aseguró que “la ciudadanía me reconoce que yo no le tengo miedo a los narcos ni al Gobierno. Asegurando que el Presidente Gabriel Boric “debe terminar su mandato, el Congreso debe cumplir con sus acciones legales y los demócratas no jugamos a la caída del adversario cuando está en el Gobierno”.

Eso sí, Rodolfo Carter cuestionó el discurso del Mandatario en la Cuenta Pública 2023, por lo que lo emplazó a él y a sus “posturas morales”.

“Cuidado con predicar con ‘ciertas herramientas’ al aire, porque la gente ve tu humanidad… Seguiré con el mismo tono, de la verdad por adelante”, finalizó el alcalde de La Florida, tal como consignó La Hora.

[ LEE TAMBIÉN: Tribunal sobresee a sacerdote Felipe Berríos tras denuncia por hechos de connotación sexual ]