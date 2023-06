“No he matado a Sebastián”: pareja de “Mente enferma” negó haber participado en la desaparición de influencer chileno

Michael Rowe, ciudadano estadounidense que mantuvo una relación sentimental con Sebastián Álvarez, uno de los primeros influencers chilenos conocido bajo el seudónimo de “Mente enferma”, aseguró este jueves no haber tenido ninguna participación en la desaparición del joven, cuyo paradero sigue siendo un misterio para sus familiares y la justicia nacional.

En un reportaje presentado anoche por Meganoticias fue donde el norteamericano, radicado hace varios años en la localidad de Curiñanco, en Valdivia, se refirió a las acusaciones que el entorno familiar de Álvarez ha hecho en contra suya, como responsable de la, hasta hoy, inexplicable desaparición del influencer chileno.

El desconocido paradero del influencer chileno

Sebastián, que tenía 32 años al momento de su desaparición -en 2018-, ganó notoriedad como uno de los 10 usuarios de Fotolog más populares del mundo, en los inicios de la era de las redes sociales, gracias a sus videos y publicaciones en las que “escribía respecto de sus emociones, mostraba su look emo y se abría al mercado musical con un disco titulado ‘Personalidad limítrofe’. Y años después, se convirtió en una figura polémica en redes sociales cuando dio opiniones sobre la contextura física de las mujeres”.

Su relación con Rowe, un “médico y exreservista del ejército de Estados Unidos”, inició en 2015, cuando se radicó en Curiñanco luego de conocer a su interés amoroso en Valparaíso.

Desde entonces, alegan los familiares de Álvarez, la relación del influencer con su entorno se distanció hasta el momento en que se declaró su desaparición.

“El día que se fue, él me dijo que se iba a suicidar y no tuvimos una pelea física. Tú sabes, no ganas nada de dinero, no haces nada en la casa. Si quieres irte, vete”, aseguró Rowe, quien insistió en su inocencia.