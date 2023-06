“¡Las praderas de Chiloé ya no son verdes!”: Piden decretar Emergencia Agrícola por plaga del gusano blanco que afecta a más de 1200 hectáreas

Hace tiempo que los agricultores y habitantes de Chiloé están realizando gritos de auxilio desesperados a través de redes sociales. Estos van especialmente dirigidos al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela Van Treek, para que declare Emergencia Agrícola en Chiloé debido a la plaga del gusano blanco.

El tema es que más de 1.200 hectáreas de praderas han sido afectadas por los gusanos que literalmente tiene aterrados a los agricultores de la zona. Esto, porque las antiguas llanuras verdes ahora lucen secas, dejando sin alimento a los animales y cambiando el panorama típico de la isla.

Las cifras de los terrenos afectados las dio a conocer el consejero regional, Francisco Cárcamo, en la reciente reunión del Core Los Lagos realizada en Puerto Montt. Fue ahí que Cárcamo expuso el dramático relato de distintos habitantes de la zona.

Con fotografías y videos, explicó un ejemplo de preparación de suelo en un predio de Chonchi y aseveró que esta plaga ha invadido decenas de praderas con un negativo efecto para la actividad agropecuaria.

Cárcamo señaló que son más de 300 familias campesinas afectadas por esta plaga, razón por la cual es que solicitó que el Ministerio de Agricultura declare Emergencia Agrícola para la provincia.

De decretarse el estado de emergencia, la medida ayudaría a generar recursos para paliar las pérdidas en las producciones del agro que realizan los pequeños agricultores.

“Tuvimos que deshacernos de nuestros ganados”

Los habitantes de la Isla Grande están desesperados, el panorama de sus tierras ha cambiado y no es algo que sea a un sector acotado. Ellos aseguran que esta plaga simplemente está borrando el verde típico de las praderas de Chiloé.

“Las praderas de Chiloé ya no son como hace un par de años atrás, hoy no son verdes, no tienen vida, se tornaron café, son pura tierra”, parte contando Luis Álvarez a Publimetro, uno de los tantos afectados que vive Tauco, comuna de Chonchi.

Además, revela el verdadero drama que ha significado y sigue provocando esta terrible situación con los animales: “Tuvimos que deshacernos de nuestros ganados, no tenemos pasto, está plaga acabó con el forraje y por lo mismo no podemos tener animales”, aseguró.