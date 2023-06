Incautan ropa falsificada en San Antonio: Calvin Klein se querelló contra Hites

Un nuevo hallazgo del Servicio Nacional de Aduanas de San Antonio, evidenció un cargamento de 17.968 bóxers falsificados de la reconocida marca Calvin Klein, destinados a ser comercializados en los locales de la tienda Hites.

Ante esta situación, Calvin Klein ha decidido presentar una querella contra la tienda involucrada, acusándola de “falsificación y uso indebido de marca registrada, cometido con fines comerciales en perjuicio de mis representados”.

En el documento legal presentado, se detallan las características que permiten identificar los bóxers falsos: “Las etiquetas presentes no son congruentes con las que se adhieren a los productos originales. Los paquetes que contienen las prendas solo comparten la imagen del modelo en su frente, pero el resto de la información no coincide. Además, la tipografía utilizada en las etiquetas y logotipos no es la que se utiliza regularmente, y las costuras de los bóxers son desordenadas, con malas terminaciones y descuidadas”, explica Calvin Klein en la querella.

Asimismo, la empresa advierte que estos productos falsificados tienen pequeños detalles pero evidentes que los distinguen de la manufactura oficial y autorizada de Calvin Klein Trademark Trust, socavando así el prestigio de la marca. Por lo tanto, se solicita en la querella que se ordene una investigación a cargo de la Brigada de Delitos Portuarios de la PDI para incautar y retener la mercancía falsa. El valor aduanero de este cargamento de bóxers falsos se estima en 54 millones de pesos.