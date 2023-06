“Ganas bien, pero gastas demasiado”: tiktoker chilena que tuvo a su bebé en EE.UU. aclaró el costo final de su parto de $50 millones

En todo un fenómeno viral de TikTok e Instagram se convirtió el registro de Belén Morales, una chilena radicada en Estados Unidos, quien junto con mostrar su parto en un hospital de la nación norteamericana, movilizó miles de comentarios en redes sociales al revelar que el costo total por su atención supuso cerca de 50 millones de pesos.

Su parto fue en el hospital Metodista de Houston, recinto donde estuvo cuatro días, y bajo un estricto régimen de cuidados asistenciales, que en total le costó US$59.060,50, unos $47.569.501 al día de hoy.

Fenómeno viral en TikTok

Luego del impacto que provocó su registro en redes sociales, Belén conversó con lun.com donde aportó mayores datos del elevado costo de su parto y el bajo precio que finalmente debió cancelar al utilizar una serie de seguros con los que el sistema de salud norteamericano opera.

“La cifra que publiqué es el costo bruto, lo que me salió el parto sin seguro solo a mí, porque a eso hay que agregar la cuenta que le llegó a mi hijo, que fue de 5.500 dólares. Realmente no se puede vivir sin seguro médico” en Estados Unidos, confiesa la compatriota, quien hace un par de años trabaja como profesora internacional en una escuela primaria de Texas.

“Acá hay todo tipo de seguros privados. A los trabajadores se les exige por ley un seguro de salud. Lo puedes elegir tú y te lo ofrece el empleador, que te lo descuenta de la liquidación de sueldo. Ese es mi caso. Para agregar a mi bebé tengo que pagar 200 dólares mensuales más”, prosigue Belén, quien explica además en el medio de circulación nacional que “tengo entendido que sólo las personas indocumentadas o de muy escasos recursos tienen beneficios del Estado”.

Una mujer revela que descubrió que su novio la engañaba con su suegra y cuñada

Mujer dejó de limpiar la casa luego que su esposo le dijera que no hace nada y es viral tras darle lección

Al final, y luego del impacto inicial por el elevado precio de su intervención y hospitalización, Belén reconoce que quedó más tranquila con los 200 dólares que finalmente debió cancelar gracias al seguro contratado por su empleador.