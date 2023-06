“Utilizó el cargo que ostenta para intervenir”: Fiscalía hace reproche ético a diputada Orsini por “telefonazo” en favor de Jorge Valdivia

Esta jornada se conocieron mayores detalles respecto de la autodenuncia hecha por la diputa del Frente Amplio, Maite Orsini, respecto de los “telefonazos” que realizó a Carabineros por un procedimiento policial a Jorge Valdivia.

El caso, de alta connotación pública estos últimos meses debido a las acusaciones realizadas por la exesposa del Mago Valdivia, Daniela Aránguiz, en contra de Orsini, abrieron las puertas para una investigación del Ministerio Público, que finalmente, y luego de 90 días, acabó con el cierre de la causa ya que los llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp de la parlamentaria y la posterior acción de Carabineros no constituyeron ningún “ilícito” para el persecutor.

Sin embargo, y según informó esta tarde latercera.com, que publicó una serie de testimonios de algunos de los involucrados en la causa, los actos de Orsini fueron calificados por el fiscal Patricio Cooper -que lideró las investigaciones- como una clara intervención en función de su cargo público para favorecer a Valdivia.

El reproche ético del Ministerio Público a Maite Orsini

“El Ministerio Público ha resuelto abstenerse de toda investigación en el presente caso en que aún no se ha producido la intervención de garantía, toda vez que los hechos relatados en las denuncias no son constitutivos de delito”, es parte de la conclusión a la que llegó Cooper tras la investigación, quien asumió que “un análisis somero de algunos de estos delitos nos permite descartar de plano su comisión, a la luz de los hechos investigados”.

“En efecto, no hay antecedente alguno que permita a esta fiscalía tener por acreditado el delito de evasión de detenidos previsto y sancionado en el Artículo 299 Nº1 del Código Penal. Lo anterior, por la sencilla razón que el señor Valdivia nunca fue detenido, sino que sometido a un procedimiento de control de identidad y ciertamente no existió ningún tipo de fuga por parte del señor Valdivia, por lo que, por esa sola circunstancia, se descarta el tipo penal”, agrega el persecutor en el testimonio revelado por latercera.com.

De todos modos, y según se explica en el medio de circulación nacional, el accionar de Orsini fue calificado como poco ético.

“Resulta claro, a juicio de esta parte, que su actuación (de la diputada Orsini) no constituye delito como se ha fundamentado en esta presentación, sin embargo, en términos éticos sin lugar a duda que hay un reproche a su actuar. Utilizó el cargo que ostenta para intervenir a posteriori en un procedimiento policial rutinario que afectó a un tercero mayor de edad”, indicó Cooper.

“(Orsini actuó) presionando, además, para que se adoptara una revisión del procedimiento que derivó en una investigación administrativa para los funcionarios policiales que practicaron el control de identidad y con posterioridad, además, a solicitud suya de contacto por parte de Carabineros, el tercero fuera recibido en el cuartel Central de Carabineros por varios generales de Carabineros en un acto que a todas luces no está al alcance de cualquier ciudadano sometido a un control de identidad, por lo que su actuar lesiona el trato igualitario que las instituciones del Estado deben dar a todos los ciudadanos, intervención, además, fundamentada en relaciones de carácter sentimental con el tercero sometido al procedimiento policial, lo cual agrava el reproche moral”, sentenció el persecutor.

En el reportaje de latercera.com también fueron expuestos los testimonios de la propia Orsini, quien negó haber tenido más de una conversación con Carabineros -versión que fue desmentida por el testimonio de la la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Soza-; Daniela Aránguiz, y algunos funcionarios de la institución policial.

Una vez que el procedimiento había terminado, al día siguiente la llamé para ponerla en conocimiento de que una persona de alto conocimiento público haría una denuncia por vulneración de derechos fundamentales, asunto de su cartera; en dicha conversación no le solicité nada, ella tampoco me solicitó nada, me indicó que se seguirían los canales regulares y al rato, de hecho, me escribió por WhatsApp un funcionario de Carabineros y me solicitó el contacto de esta persona, a lo que yo accedí sin más. — Maite Orsini

Me indica que el futbolista quería presentar una querella, yo le indiqué que estaba en su derecho, pero que iba a averiguar primero cuál era la versión de Carabineros, lo anterior obviamente para tener mayores antecedentes. Alrededor de las 13 horas me llama el oficial de servicio y me relata que la versión de Carabineros era que se lo habían llevado a la unidad porque al parecer el señor Valdivia, aparte de no portar documentos identificativos, lo habrían notado ellos muy deprimido, con posibles intenciones suicidas, ya que eran las 3 de la mañana, estaba solo sentado en una acera frente a una pasarela y que esa fue la razón del traslado a la unidad. — Karina Soza

Se la di a conocer a la diputada por teléfono, le indique que era una información preliminar, ante esto ella me escribió por WhatsApp y me indica lo siguiente: ‘Jorge Valdivia dice que estaba acompañado de su hermano en el lugar, que lo detuvieron solo a él porque no portaba carnet de identidad y sin ninguna otra justificación que fue detenido, esposado, llevado a la comisaría, llevado a calabozos, todavía esposado, le quitaron las zapatillas, sin embargo, no fue pasado a control de detención ni quedó citado por el art 26. Inmediatamente después me escribe otro mensaje que dice: ‘No me suena a un procedimiento por intento de suicidio’. — Karina Soza

Ante esto yo le contesto por WhatsApp y le escribo, ‘como le digo, eso fue muy preliminar, no es lo definitivo’. Ella me contesta: ‘Ok, después en la tarde le escribo’. (...). De ahí no supe más de esta situación, porque me fui con feriado legal. Hago presente que la investigación administrativa ya había sido dispuesta por el mando de la prefectura. — Karina Soza