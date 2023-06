Abogado de carabineros que controlaron a Jorge Valdivia: “Si la diputada Orsini no llamaba, no se hubiera abierto una investigación”

El abogado de los carabineros involucrados en el control al exfutbolista Jorge Valdivia, Claudio González, señaló que si no hubiese existido un llamado de la diputada Maite Orsini a la institución, no se hubiese realizado un sumario.

De acuerdo a lo consignado por Cooperativa, el abogado señaló que sus clientes “están totalmente activos, a la espera de lo que pase en la investigación administrativa”.

“Ellos reiteran lo que han mantenido siempre: no hubo detención, se hizo un control de identidad y se adoptó conforme a protocolo, y ahí, lo que pasó con la arista es sumamente importante, porque ratifica esta versión”, agregó el abogado.

“En los fundamentos que entrega el fiscal de la causa, da por acreditado que el actuar policial obedeció a un control de identidad totalmente válido y no a una detención como originalmente se reclamó por el señor Valdivia solicitando la ayuda de la diputada”, aseguró González.

De igual forma, el abogado se sumó a lo mencionado por el Ministerio Público, quienes reprocharon el actuar de la diputada, ya que su actuar afectó al trato igualitario, y ocupó su cargo para intervenir.

Finalmente, Claudio González declaró que “debemos tener presente que un telefonazo ha generado un sumario administrativo de dos carabineros que realizaron en regla su trabajo. Y sí, sin duda, no hay doble lectura en eso. Si la diputada Orsini no llamaba al mando, no se hubiera abierto una investigación contra los policías”.