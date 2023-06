“Dice básicamente que no se arrepiente de haber filtrado”: Presidente Boric reacciona a la polémica acción que realizó diputado Miguel Mellado

Caos generó en el mundo de la política la filtración de un audio que realizó el diputado Miguel Mellado, en donde se escuchaba al Presidente de la República, Gabriel Boric, hablando con los parlamentarios y parlamentarias de las regiones del Biobío y La Araucanía.

A raíz de esta situación, el mandatario reaccionó y aseguró que se tomarán acciones legales: “A mí me parece muy grave. Las características de delito o no tendrá que atribuirlas la justicia. Nosotros como funcionarios públicos teníamos la obligación de presentar la denuncia al estar ante un hecho que creíamos que revestía características de delito”, dijo el Presidente Boric.

Eso sí, aclaró que “yo no me voy a querellar personalmente, no vamos a empezar una persecución personal en esto. Será la justicia la que determine los pasos a seguir”, añadió.

Cabe recordar que en primera instancia, el parlamentario de Renovación Nacional (RN) habría condenado la situación, para posteriormente admitir que él había sido quien le entregó el material a la prensa, justificándolo comoun acto “de buena fe” y por el cual no estaba arrepentido.

“Se contradicen”

En este sentido, el Presidente Boric expuso que no había escuchado las últimas declaraciones. “Lamentablemente se contradicen cuando había dicho que era ‘lamentable’ que alguien filtrara, después cuando dice que él fue el que filtró y ahora cuando dice, básicamente que no se arrepiente de haber filtrado. Hay claramente una contradicción aquí que la gente tendrá que evaluar en su mérito”, expuso.

“En esa reunión había otros 17 parlamentarios y parlamentarios para enfrentar el tema de fondo que es la violencia, y actitudes tremendamente irresponsables no van a minar mi convicción de seguir adelante trabajando con el resto de parlamentarios y la gente que, no me cabe ninguna duda, quiere que saquemos esto adelante”, aseguró el Jefe de Estado.

Sin embargo, Boric comentó que junto al gobierno, evaluarán si continuar permitiendo los celulares en las reuniones privadas, dando como ejemplo el caso de Canadá, quienes deben dejar su aparatos a un lado.

“No me gustaría llegar a eso. Yo no la misma reunión había dicho, lo que me parecía obvio, que nadie estuviera grabando. Desgraciadamente estas cuestiones dinamitan las confianzas, va a haber que tomar medidas, pero lo importante de este acto deleznable, es que en lo de fondo, vamos a seguir trabajando juntos”, insistió Gabriel Boric.