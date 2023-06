$20 millones al mes: Exigen eliminar dieta vitalicia de ex Presidentes para invertirlo en la gente

Los diputados Leonidas Romero y Paula Labra presentaron un proyecto de reforma constitucional, que busca suprimir las dietas vitalicias de los expresidentes de la República.

En específico la iniciativa pretende modificar el artículo 30 de la Constitución, con tal de eliminar los cerca de $20 millones al mes que reciben los ex mandatarios.

La medida afectaría a Michelle Bachelet, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, quienes perciben este dinero por ley.

Según consigna radio Biobío, el diputado Leonidas Romero explicó que con ese dinero que reciben los ex Jefes de Estado se financiarían otras jubilaciones.

“Con lo que se les paga a los ex Presidentes, podríamos mejorar o pagar 327 pensiones garantizadas y anualmente más de 3.900 pensiones. Yo de verdad creo que ningún expresidente necesita recibir mensualmente cerca de 20 millones de pesos para vivir”, agregó.

“Salen con una cuenta bancaria bastante generosa, en consecuencia, no creo que Bachelet, Piñera, Lagos y Frei necesiten esta plata”, precisó.

Además, el diputado Leonidas Romero detalló que “ayer un chileno me decía: ‘mire, yo trabajé 40 años para que al final de mi carrera y mi vida laboral me paguen 11 meses y tengo una pensión de hambre”.

“Y estos personajes que trabajan 4 años y de por vida reciben 10 millones para el bolsillo y 10 millones para contratar personal, vehículos, o un asesor’”, detalló.

Por su parre, la diputada Paula Labra concordó en que urge abolir este ingreso que por ley los ex Presidentes reciben mes a mes. “No aporta a resolver urgencias sociales, ni al desarrollo económico del país. No se justifica en razón de las funciones que realizan”, complentó.

[ LEE TAMBIÉN: Noticias Las entregarán gratis: Vuelven las mascarillas al transporte público ]