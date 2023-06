“El trato que recibió fue asqueroso”: hombre murió intoxicado al beber 12 cócteles de un desafío de 21 tragos en un hotel de Jamaica

“Estaba de espalda, ahogándose. Lo puse en posición de recuperación y grité por una ambulancia. El servicio y trato que recibió fue asqueroso”, reveló uno de los familiares de Timothy Southern, un hombre británico de 53 años, quien falleció en un hotel de Jamaica luego de beber 12 cócteles de un desafío de 21 tragos que intentó realizar junto a otras turistas en el recinto hotelero de la nación caribeña.

El lamentable desenlace de Southern ocurrió en mayo del año pasado, en una de las habitaciones del Royal Decameron Club Caribbean, en Saint Ann, y según informó esta semana dailymail.co.uk sus, familiares aún no han podido repatriar sus restos a Inglaterra debido a que “el seguro de vacaciones que había contratado con su banco no cubría el traslado de regreso a su país en caso de muerte”.

Una muerte inesperada

La trágica muerte del turista británico, consignó el medio de su país, llegó como consecuencia de una “gastroenteritis aguda por consumo de alcohol”, luego que Timothy bebiera en la piscina del hotel una docena de los 21 cócteles que ofrecía el menú del recinto, y que ingirió como parte de un desafío en conjunto con otras dos mujeres canadienses que estaban hospedadas en el mismo lugar.

Southern, que había arribado al hotel jamaiquino en compañía de su hermana, hijos y otros familiares, decidió irse a la habitación del hotel una vez que comenzó a sentir fuertes dolores estomacales y mareos, los cuales derivaron un desvanecimiento que finalmente acabó con su vida.

“Estaba de espaldas ahogándose. Lo puse en posición de recuperación y grité por una ambulancia. Estaba haciendo un sonido de gorgoteo. Tan pronto como estuvo en la posición de recuperación, vomitó. Estaba gritando su nombre sin obtener respuesta”, contó uno de los familiares de la víctima, quien en su relato al medio británico culpó al hotel de no prestar una diligente y oportuna atención médica a Timothy.

Familiares de Ernesto “El Tufo” Ruiz confirman su muerte a los 84 años

“No había nadie que lo socorriera”: Testigo relata muerte de venezolano acribillado en Conchalí

“Cuando llegó la enfermera le dije que habían llamado a una ambulancia y ella dijo que no. Pensé que ella se haría cargo. Pero ese no fue el caso. Me di cuenta de que estaba empezando a perder temperatura. Revisé su pulso y no pude encontrarlo. Ella me dijo que tenía pulso, pero estaba empezando a perderlo. Obtuve una mirada completa a su rostro y pensé que había fallecido. En ese instante le dije a la enfermera: ‘No te quedes ahí sentado mirándolo, comienza la RCP’. Sin embargo, ella solo le dio compresiones en el pecho. Tal vez si hubiera sabido lo que estaba haciendo, tal vez él todavía estaría aquí. El servicio y trato que recibió fue asqueroso”, lamentó el familiar de Southern, quien reconoció que debieron recaudar dinero a través de GoFoundMe para poder realizar los trámites de repatriación de sus restos y su funeral en Inglaterra.

Todo ello, debido a que el seguro contratado por el hombre no consideraba el traslado a Inglaterra en el caso de una muerte del asegurado.