Todo julio fuera del Congreso: Diputada Catalina Pérez oficializó ingreso de su licencia médica

La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, oficializó el ingreso de su licencia médica luego de la semana distrital marcada por el escándalo de Democracia Viva.

Así lo confirmó el registro de la Cámara de Diputadas y Diputados, la licencia comenzará este lunes y se extenderá hasta el día 23, por lo que estará casi todo el mes de julio sin acudir a la sede del Parlamento en Valparaíso.

De hecho, durante la presente jornada se supo que los diputados de Revolución Democrática y la directiva del partido que encabeza el senador Juan Ignacio Latorre se reunieron telemáticamente anoche para analizar la crisis provocada por Democracia Viva y discutir la posible expulsión de la diputada Catalina Pérez.

Según trascendió en 24 horas, en algunos legisladores de Revolución Democrática hay harta molestia por las declaraciones que realizó la parlamentaria el sábado, a través de un video difundido en sus redes sociales.

Ese video motivó que se agendara este domingo una reunión telemática entre la bancada y la directiva del partido. El objetivo del encuentro fue para analizar la crisis que los golpea.

En el video al que hacen alusión en la colectividad, la diputada por Antofagasta señaló que “como una muestra de su falta de talento político y de liderazgo, el presidente del partido, senador (Juan Ignacio) Latorre, ha sido errático, cambiante y, además, ha faltado a la verdad. No fue él, sino yo quien pidió un pronunciamiento a Contraloría, sobre este y todos los convenios entre fundaciones y la Seremi de Vivienda de Antofagasta”.

Además, aseguró que “jamás he faltado a la probidad y nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie. No he infringido norma alguna ni he tenido conductas que traicionen los principios que han guiado mi actuar personal y político desde que empecé a militar a los 12 años”.

En el partido varios consideraron que los dichos de Pérez solo contribuyeron a profundizar la crisis en RD, el partido más longevo del Frente Amplio. Esto, por haber criticado en duros términos el liderazgo de Latorre, quien si bien está siendo cuestionado hace días, creen que la forma solo agrava la situación de la tienda.