Bajo Imacec de mayo suma problemas a la Reforma Tributaria

Una mala noticia en lo económico se sumó ayer al negativo panorama que vive el Gobierno, que agrega otro lío en su afán de concretar la Reforma Tributaria.

Es la caída en mayo de 2% del Índice Mensual de Actividad Económica, Imacec, la estimación que resume la actividad de los distintos sectores de la economía en cada mes, a precios del año anterior.

La información fue entregada a primera hora de este lunes por el Banco Central, BC, que agregó que la serie desestacionalizada disminuyó un 0,5% respecto del mes anterior, y que el índice ha bajado 2,2% en doce meses.

[ Insistencia con la reforma tributaria: el juicio de los expertos ]

El -2% de mayo es el retroceso mensual más grande desde diciembre de 2022, y también significó la cuarta caída seguida del Imacec tras el -1,1% de abril, el -1,9% de marzo y el -0,3% de febrero. Pero tal resultado era anticipado por los especialistas, dado que se esperaba hasta un -2,3%.

El comunicado del BC explicó que “la variación anual del Imacec fue explicada por la caída de la minería (-7,5% con una contribución porcentual de -1,1%) y, en menor medida, del comercio (-4,2%, con una contribución porcentual de -0,4%). La caída del Imacec desestacionalizado estuvo determinada por el desempeño de la minería (-3,5%, lo que dio una contribución porcentual de -0,5%)”.

Mario Marcel, ministro de Hacienda. (Leonardo Rubilar/Leonardo Rubilar/AgenciaUno)

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó sobre el Imacec que la caída de 2% se debe de manera esencial al mal rendimiento minero.

“De forma lamentable, en varias oportunidades (la minería) nos ha dado malas noticias en el último tiempo. Este es un sector relativamente volátil en términos de actividad. Pero al excluir a la minería, las variaciones están dentro de las expectativas del mercado”.

Marcel añadió que “a medida que avance el año habrá cifras positivas, primero en las variaciones mensuales y luego en las variaciones en doce meses... Un factor que probablemente va a contribuir a eso, sobre todo hacia fines de 2023, será el inicio de las bajas de tasas de interés que el BC ha indicado que se producirían”.

Tras la última Reunión de Política Monetaria del BC, el lunes 19 de junio, se mantuvo la tasa de interés en 11,25%, cifra que permanece desde octubre de 2022 y que es la más alta en dos décadas.

[ ¿Cómo afecta la inflación tu vida cotidiana? Conoce 3 ejemplos que impactan directamente en tu presupuesto ]

El diputado UDI Guillermo Ramírez, de la Comisión de Hacienda, dijo que “este Imacec era esperable, pero no por eso es menos malo. La economía no crece, pero el Gobierno no parece preocupado. Hay que despejar incertidumbres, aprobar proyectos de inversión, hacer una reforma procrecimiento y modernizar al Estado, lo que incluye mejorar el gasto. Llamar a la calma o anunciar un futuro mejor no sirven a esta altura para salir de la inercia”.