Bebé de un mes falleció en Hospital de Angol y sus padres acusan negligencia médica: “Dijeron que eran cólicos”

Dos jóvenes padres están emprendiendo acciones legales contra el Hospital de Angol, en la región de La Araucanía, tras acusar una presunta negligencia médica que llevó a la trágica muerte de su lactante de un mes y 27 días. La pareja afirma que recibieron un diagnóstico erróneo en el servicio de urgencias, lo que resultó en la trágica pérdida de su hijo.

El fatídico incidente comenzó cuando Jocelyn Sáez y Luis Corvalán llevaron a su bebé al hospital debido a molestias estomacales. Sin embargo, según relataron, el personal médico les dio un diagnóstico equivocado y les dieron de alta. Posteriormente, tuvieron que regresar al hospital cuando el estado del niño empeoró, pero, desafortunadamente, falleció poco después.

En una entrevista con Radio Bío Bío, la madre del lactante expresó su angustia: “Hemos sufrido una negligencia médica, llevé a mi guagua a las 11:20 de la mañana al hospital, me dijeron que eran cólicos y me recetaron un probiótico pensando que se le iba a pasar”. Desesperada, agregó: “Volví porque el niño estaba muy inquieto, muy pálido... Lo que le sucedió a mi hijo fue una negligencia médica. Yo sé que no me van a devolver a mi hijo, pero para que ninguna guagua más le pase, para que ninguna mamá pase más por esto”.

Ante esta tragedia, la pareja anunció que emprenderá acciones legales contra el Hospital de Angol. Demandan respuestas y buscan prevenir que futuros casos similares ocurran. La madre subrayó: “Tenían que habérmelo revisado bien, ni siquiera le habían sacado una radiografía para dármelo de alta, ni siquiera mandaron los informes especificados a Temuco para el Servicio Médico Legal”.

En respuesta a estas acusaciones, el Hospital de Angol emitió un comunicado en el cual anunció una auditoría clínica interna para investigar en detalle las causas de lo sucedido. Asimismo, indicaron que están a la espera de recibir mayores antecedentes formales sobre el caso.