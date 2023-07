Conmoción en Argentina por el asesinato de un menor de 14 años: su mejor amigo confesó el crimen

La muerte de un menor de 14 años en Argentina, Joaquín Sperani, a manos de su mejor amigo de 13 años mantiene conmocionada a la nación transandina, que este miércoles conoció nuevo antecedentes del crimen, en este caso, relacionados a la teoría de la posible participación de terceros en el asesinato.

Según relatan medios como CNN, Sperani “estuvo cuatro días desaparecido en la ciudad de Laboulaye, en la provincia argentina de Córdoba, hasta que fue hallado sin vida en una casa abandonada”.

Impacto en Argentina

Tras el impresionante hallazgo, la policía argentina inició las investigaciones que finalmente dieron con el paradero del, hasta ahora, único asesino confeso. Un adolescente de 13 años, y mejor amigo de la víctima, quien reconoció el crimen luego de testificar ante los efectivos policiales.

Sin embargo, y pese a la confesión de la autoría del menor, el abogado de la familia de Sperani aseguró en infobae.com que “la investigación continúa”, debido a las sospechas de intervención de terceros en el crimen.

La cantidad de golpes recibidos por la víctima (en su cabeza), sumado al hecho que los exámenes del cuerpo habrían constatado que el menor fue golpeado por la espalda y no se defendió del ataque, abrieron la puerta a la hipótesis de los padres de Joaquín -Martín Sperani y Marcela Flores- que en el crimen de su hijo “podrían haber participado otras personas”.

“Todavía no tenemos formalmente las conclusiones de la autopsia. Me he enterado por los medios de los resultados”, señaló Raúl Frencia, el representante legal en la causa, quien ante las dudas razonables respecto del autor o los posibles autores del crimen, solicitó “algunas medidas procesales”, como el “rastreo de las cámaras de seguridad de la zona”, con el objetivo de verificar si la víctima estuvo con su mejor amigo o más personas al momento de su deceso.