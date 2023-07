Férrea defensa de La Moneda al ministro Marco Antonio Ávila: “La Acusación Constitucional se inspira en la homofobia y la discriminación”

A las 10am de mañana empezará la cuarta Acusación Constitucional, AC, contra un ministro del actual Gobierno que encabeza el Presidente Gabriel Boric, tras las acciones contra Izkia Siches (ex de Interior, julio de 2022), Giorgio Jackson (ex de la Segpres y hoy Mideso, enero de este año) y Marcela Ríos (ex de Justicia, también en enero pasado).

Ahora es el turno del responsable del Mineduc, el profesor Marco Antonio Ávila, de comparecer ante la Cámara Baja por los siete capítulos que dan forma al libelo en su contra.

[ Educación sexual domina la acusación contra Ávila ]

Las anteriores AC fueron rechazadas en la Cámara Baja y hasta ahí llegaron. Pero esta tiene chances de avanzar al Senado, que actúa como jurado y en caso de declarar culpable al acusado ello significa que este queda destituido de su cargo y no podrá desempeñar funciones públicas -por designación o por elección popular- durante cinco años. Y además, puede ser juzgado por los tribunales competentes para hacer efectiva su responsabilidad civil o penal.

Las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz, ambas del Partido Social Cristiano, lideraron la AC contra Ávila - militante de Revolución Democrática, RD, y quien encabeza al Mineduc desde que asumió el Gobierno-, al que acusan de priorizar una agenda con foco en la diversidad sexual, vulnerando el derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos.

[ Marco Antonio Ávila: “No quisiera pensar que algunas expresiones en mi contra tengan otro tipo de motivaciones” ]

También se responsabiliza al ministro por los resultados del Simce; del ausentismo y la deserción escolar; de incumplimiento y negligencias en la implementación de los Servicios Locales de Educación; de la violencia en los colegios, y de de problemas vinculados a la Junaeb.

Sobre lo último, ayer el diputado RN Diego Schalper aseguró que ese organismo habría borrado el 7 de julio de su sitio web antecedentes sobre la denuncia de su exdirector, Cristóbal Acevedo, respecto de un supuesto contrato por tres mil 500 millones de pesos por los cuales se habrían entregado solo treinta colaciones. Ello fue negado por la Junaeb.

La asesora legislativa, Marcela Aranda, del Observatorio Legislativo Cristiano, llama a ministro Marco Antonio Ávila “lobbysta LGBTIQA+” y acusa a la homosexualidad como una "condición".



🎥 © CDTV pic.twitter.com/5hh9SDFLqM — AgenciaUno (@agenciaunochile) July 10, 2023

Y este lunes por la mañana, en la Comisión Revisora de la Cámara Baja que trata la AC, una de las invitadas a exponer fue Marcela Aranda, del Observatorio Legislativo Cristiano, quien se hizo conocida por impulsar el denominado “Bus de la Libertad y por admitir que dejó de contactarse con un hijo que se declaró transexual.

“¿El ministro es un lobbista LGBTQIA+ y /o un ministro de Educación de la Repúbica de Chile?... Debe dar explicaciones si es que su condición, cualquiera que sea, impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnea los derechos de otros o uncumple las leyes y la Constitución... Su activismo LGBTQIA+ y su condición han superado el límite de lo privado, y él ha vulnerado el derecho de los padres, de los niños y de las comunidades educativas tomando esa posición para ejercer ese activismo” , señaló Aranda.

Y tras esas palabras, que causaron rechazo en redes sociales, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, apuntó a las razones que el Ejecutivo ve como bases de la AC.

Como Gobierno, nos preocupa que la acusación constitucional en contra del ministro de @Mineduc, @ProfMarcoAvila, carece de rigurosidad, de profesionalismo, de argumentos y sustento jurídico. Más bien, esta acusación se basa en un acto de homofobia y discriminación. pic.twitter.com/EG55KpaUBI — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) July 10, 2023

“Aquí no hay argumentos político-jurídicos. Esta AC se inspira en la homofobia y la discriminación. Esperamos que no exista una mayoría para avalar un acto tan elevado de discriminación y homofobia contra un ministro. Y ojalá que esto no se trate de perseguir a un militante de RD por el Caso Convenios para así tratar de ganar un “gallito político” y dar golpes coyunturales al Gobierno”.

Las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente la acusación al Ministro Ávila está marcada por la homofobia, que que aquí queda claramente en evidencia. Y esto no debiera ser aceptable en nuestra sociedad. https://t.co/IqNdYzVcEF — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 10, 2023

Y ya entrada la tarde-noche, hasta el Presidente Gabriel Boric se refirió al asunto por redes sociales.

“Las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente, la acusación al Ministro Ávila está marcada por la homofobia, que aquí queda claramente en evidencia. Y esto no debiera ser aceptable en nuestra sociedad” , escribió en su cuenta oficial de Twitter el Primer Mandatario.

El ministro Ávila estaba citado ayer por la tarde a la Comisión de Educación de la Cámara Baja para abordar la agenda de educación sexual del Mineduc, pero no asistió.

Diputado Juan Santana. (René Lescornez A./René Lescornez A.)

A FAVOR DEL MINISTRO

El diputado PS, Juan Santana, de la Comisión de Educación, declaró a Publimetro que “creo que, con el pasar de los días, ha quedado en evidencia la debilidad de esta AC y el cambio grosero que ha tenido la argumentación de los diputados acusadores”.

“Empezaron cuestionando los planes de educación sexual. Luego incluso quisieron involucrar una situación que se generó en Talcahuano, en circunstancias de que esa era una intervención de funcionarios municipales. Y hoy cuestionan supuestas irregularidades en contratos de la Junaeb, los que ni siquiera fueron puntualizados dentro del texto presentado”.

“La verdad es que yo pienso que esta AC será rechazada, pues ha ido perdiendo valor y apoyo político. Lo único que hará la votación de este miércoles es fortalecer al ministro Marco Antonio Ávila”.

Diputado Stephan Schubert. (René Lescornez A./BCN/ René Lescornez A.)

EN CONTRA DEL MINISTRO

Y Stephan Schubert, diputado independiente del Comité Republicano y también miembro de la Comisión de Educación, indicó a Publimetro que “consideramos que esta es una sólida AC y que las respuestas dadas hasta ahora por el ministro y su abogado no se hacen cargo del fondo de cada una de los siete capítulos del libelo. Son palabras habituales, pero que no responden de frente cada uno de los planteamientos hechos en los capítulos”.

“Por eso esperamos que nuestros colegas, más allá de los colores políticos, estén dispuestos a trabajar por los niños, por la infancia, por la educación y por la calidad de la educación antes que por una mirada política”.