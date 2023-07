“Lo que vi es una carta sin firma”: Gonzalo de la Carrera presentará acciones legales contra nutricionista que lo amenazó en un tuit

Gonzalo de la Carrera reconoció este martes que no descarta presentar en los próximos días acciones legales en contra del nutricionista Sebastián de la Rosa, el profesional de la salud que el pasado fin de semana escribió un tuit donde amenazó al diputado derechista durante su estadía en la Clínica Santa María.

Pese a que el lunes, y en sus redes sociales, aceptó las disculpas públicas del nutricionista, quien en otra cuenta de Twitter -no en la que escribió el mensaje amenazante en contra del parlamentario- había afirmado sentirse arrepentido de su publicación, De La Carrera afirmó en conversación con lun.com haber dejado en manos de su abogada los posibles pasos legales que tomará en contra del profesional y el recinto hospitalario.

El miedo de Gonzalo de la Carrera

“Sí (evalúa presentar acciones), pero como me siento tan mal en este minuto, lo dejé en manos de mi jefe de gabinete, que es mi abogada. Ella verá qué pasos me sugiere tomar. Pero, en definitiva, la clínica en su comunicado reconoce haber violado los derechos de los pacientes”, contó el congresista, aún conmocionado por el impasse que sufrió durante su estadía en la clínica.

“Me sentí muy expuesto y vulnerable. El tuit lo vi el domingo, cuando estaba en la clínica. Yo tenía instrucciones del médico de no ver redes sociales el sábado, entonces no había visto nada. El domingo, cuando las vi, me di cuenta que había amenazas. Este sujeto ingresó a mi habitación como a las 12 del día. Me pareció extraño, porque ya me había visitado la nutrióloga y ya había tomado las referencias de comida para el día que seguía. Por eso me pareció extraño que llegara una persona a hacer de nuevo el mismo trámite”, señaló De La Carrera.

“Obviamente que sentí miedo (luego de leer la publicación en Twitter), por eso no quería estar expuesto. Tuve contacto con el gerente general de la clínica, pero cuando vi el comunicado después de hablar conmigo me pareció que era un comunicado que se quedaba muy corto, porque deslinda la responsabilidad en una persona externa. No se me pide disculpas ni asumen la gravedad de una amenaza de muerte al interior de esa institución. Lo encuentro delicado”, agregó.

“Un like y me lo piteo”: Nutricionista que posteó contra Gonzalo de la Carrera fue desvinculado de Clínica Santa María

Gonzalo de la Carrera hace grave denuncia: dice que le dejaron foto de ataúd y de su hija fallecida en el hemiciclo

“No soy abogado, pero cuando uno va a un recinto asistencial en la situación que ha estado uno, muy vulnerable, la clínica debe hacerse cargo del personal que tienen”, insistió el diputado, quien a pesar de reservarse futuras acciones legales, ratificó el haber aceptado las disculpas de De La Rosa.