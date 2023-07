“Si él se siente ofendido...”: Doctora Cordero responde a dichos contra ministro de Educación

La diputada María Luisa Cordero compartió un video explicando las razones por las cuales se refirió al ministro de Educación, Marco Ávila, como “pervertido”, indicando que está en contra de la educación sexual temprana en los escolares, pero descartó ser “una persona homofóbica”, como la criticaron.

“Las opiniones fueron emitidas en un programa que yo hago en Radio El Conquistador en donde expresé algunas opiniones referidas a la incomodidad y preocupación que me produce el discurso de la ESI (Educación sexual integral)”.

“Eso no es normal, los niños no tienen preocupaciones ni intereses sexuales antes de los 10 años, en lo que se llama la pubertad”, señaló, sin hacer referencias a los adjetivos que usó contra Ávila.

“Yo he tenido una relación muy afable cuando (el ministro) ha venido al hemiciclo. Cuando vino a la interpelación, en julio del año pasado, yo me preocupé del notable color oscuro que tenía en su piel, y él aceptó la sugerencia, se hizo exámenes y a la siguiente vez que vino (al Congreso) me llamó al pupitre y me comentó que yo había tenido muy buen ojo, porque tenía una alteración metabólica con el fierro”, afirmó como señal de buena relación.

Sin embargo, continuó sin referirse a las polémicas palabras usadas.

“Si él se siente ofendido porque le dije gordito, no tengo ningún problema en ofrecerle mis más profundas disculpas. Yo también soy gordita, no soy de andar burlándome de la gente”.

Palabras de Cordero a Mario Ávila

Durante el más reciente episodio de Sentido Común, la reconocida doctora Cordero expresó que “el famoso Ávila, si no fuera ministro de Educación, yo ya lo habría pedido para que lo metan preso por incitación a la precocidad y perversidad sexual infantil”.

Los estudiantes “no saben leer ni conocer las vocales en cuarto básico y le están haciendo clases para aprender a masturbarse y conocer los clítoris a las niñitas. Una manga de pervertidos con ese discurso decadente”, lanzó.

Posteriormente, arremetió contra el representante de la cartera de Educación: “La poesía que acompaña el enamoramiento y fisiología de la genitalidad es en la adolescencia y no a las cuatro años como pretende el pervertido del ministro de Educación”.

“Es insólito, inadmisible, nauseabundo y asqueroso que el ministro, que debería estar llorando porque niños de cuarto básico no saben leer, está preocupado de tener activo y reactivo el clítoris”, complementó.

Aunque eso no es todo, ya que trató al ministro Ávila como un “gordito enfermo del hígado con la bilirrubina a tope (...) ataca a neuronas y provoca incompetencia mental”.

“Es una persona de la que nadie se preocupa, porque debería ser evaluado física y biológicamente. Tiene preocupación perversa con la anticipación y desarrollo sexual de escolares”, cerró.