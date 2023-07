“Ilegal y arbitraria”: Maite Orsini presenta recurso en la Corte de Apelaciones para obligar a Bomberos a reintegrarla

Este miércoles se conocieron detalles del recurso presentado en la Corte de Apelaciones por la diputada Maite Orsini, instancia judicial donde la parlamentaria de Revolución Democrática (RD) tiene por objetivo obligar al Cuerpo de Bomberos a reintegrarla a la institución, de la cual fue expulsada hace algunas semanas debido a sus reiteradas inasistencias al servicio.

Orsini fue apartada de la Octava Compañía de Bomberos por seis meses, repartición que argumentó su ejemplar decisión en las últimas inasistencias de la diputada, una determinación que, por cierto, no dejó conforme a la congresista.

La reacción de Maite Orsini

Por ello, y según informa esta jornada lun.com, la parlamentaria “presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir la sanción”, argumentando en su defensa que fue desvinculada por “un mero capricho de la institución”.

“(La sanción) adolece de vicios de ilegalidad y arbitrariedad. Fue ejecutada sin el respeto de las normas constitucionales, legales e internas, resultando en un mero capricho de la institución”, señala parte del escrito presentado por los abogados de la diputada, quien acusó en su recurso el no haber podido defenderse de la exclusión.

“Se realizó una reunión a la que no fui convocada, y respecto de la cual no pude excusar mi inasistencia de haber tenido alguna otra obligación constitucional o legal y evidentemente no pude presentar mis descargos y defensas”, afirmó.

Bomberos revela por qué Maite Orsini fue sacada de sus filas tras cuatro años de servicio

“Empezó la cuarta temporada de esta teleserie”: Daniela Aránguiz reaccionó con todo a comunicado de Maite Orsini

El conflicto entre Orsini y Bomberos, apunta el medio nacional, tuvo su origen el 6 de junio pasado, cuando la “junta de oficiales de la Octava Compañía convocó a la parlamentaria para tratar sus problemas de inasistencia”, mediante un “correo de citación en el que debía responder por una serie de faltas”.