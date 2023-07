“Empezó la cuarta temporada de esta teleserie”: Daniela Aránguiz reaccionó con todo a comunicado de Maite Orsini

Durante la presente jornada, la diputada Maite Orsini, emitió un comunicado dirigido a los medios acusándolos de dinfundir informaciones falsas. Sin embargo, la primera en responder sus palabras fue la ex chica Mekano Daniela Aránguiz, con quien ha tenido varios dimes y diretes durante el presente año.

Por eso, a través de sus historias de Instagram realizó una profunda aclaración e incluso publicó el número de sus asesores para que le pregunten lo que sea necesario en cuanto a las dudas que puedan surgir sobre ella.

“Han sido demasiados meses en los que he permitido que distintos medios publiquen información falsa sobre mi vida privada. Falsos regalos costosos, falsos viajes, falsos compañeros de departamento, sin pruebas, sin siquiera cotejar la información conmigo o mi equipo de prensa”, partió acusando la parlamentaria.

“Dejo el WhatsApp de mi equipo para que por favor hagan un mínimo trabajo de reporteo y pregunten a la fuente antes de publicar. Acá hay personas que -legítimamente- viven de hacer pública su vida privada y difunden mentiras a diestra y siniestra con la complicidad de múltiples medios o plataformas digitales”, agregó Orsini.

“Yo no puedo estar desmintiendo cada mentira que se difunde, porque ese NO es mi trabajo, ni mi interés. Les pido por favor un poco más rigurosidad”, cerró su comunicado, agregando el número de whatsapp de su equipo de prensa.

“¿Ahora quieren jugar?”

No pasó mucho, para que la mismísima Daniela Aránguiz reaccionara, también a través de sus historias de Instagram, pero esta vez con un video donde ella misma aparece realizando una potente respuesta al comunicado de Orsini.

“¿Ahora quieren jugar?, ¿quieren pruebas?, empezó la cuarta temporada de esta teleserie, por aquí, no por Netflix, jajaja”, dice en un primer video la ex chica Mekano.

“Me he muerto de la risa, porque leí recién un comunicado que me mandaron, qué pena que no podamos nombrar a la gente con nombre y apellido. Pero lo entiendo, porque hay que ser bien mujer para eso”, agrega la ex de Jorge Valdivia.

Sin embargo, Daniela fue más allá, porque claramente se sintió aludida por las palabras de Maite Orsini: “Así que yo vivo de mi vida privada... ¡sí!. Y lo voy a seguir haciendo, porque lamentablemente mi exmarido se gasta la plata de mis hijos invitándote a viajar a ti y si quieren pruebas, yo las tengo”, aseguró la panelista de Zona de Estrellas.

Finalmente aseguró que “tenemos que tener cuidado con los comunicados, y yo prefiero mil veces vivir de mi vida privada que vivir de la plata de la gente que te paga el sueldo y no te lo mereces”.

Comunicado Maite Orsini