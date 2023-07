¿Dónde estará ubicado el supermercado con diferencias de precios abismantes?: para diciembre habría ocho sucursales

Esta semana se conoció que “Ahorra Supermarket” abrirá su primera tienda en Chile a fines de agosto. ¿Pero de qué se trata esta nueva cadena de supermercados?

De acuerdo Diario Financiero, este recinto pertenece a familia Alvo, que tiene como objetivo que la cadena de mini supermercados centrada en la venta al por mayor. Venderá abarrotes, productos de consumo masivo, repostería, comida japonesa y chatarra.

Según el mismo medio, tras la primera apertura a fines de agosto esperan que “Ahorra Supermarket” tenga un total de ocho sucursales para diciembre.

El gerente general y representante de la familia controladora del Grupo Alca, Alberto Alvo, indicó que “diferencias de precios abismantes en relación al supermercado que vende al por mayor”. Además, promete que “frente a ellos, los que ya existen en ese formato, seremos entre un 25% y un 30% más económicos”.

¿Dónde estarán las tiendas?

“Ahorra Supermarket” abrirá su primera sucursal a finales de agosto y se esperan que sus locales tengan 150 metros cuadrados y estarán enfocados a atender a pequeños comerciantes y familias.

Para 2023 decidieron vender ocho franquicias. La idea es que para diciembre ya existan ocho sucursales de “Ahorra Supermarket” en comunas como La Florida, Santiago y Maipú.

Además, se espera que en 2024 el objetivo es aumentar a 20 locales en la región Metropolitana y seis en regiones, y en 2025 llegarán a un total de 40 en todo Chile. A partir de ahí no proyectan más aperturas. “No vamos a abrir más locales si no logramos generar la rentabilidad y eficiencia de todas nuestras locaciones. No queremos crecer más allá de estos números si existe una tienda que no está funcionando”.

Pero si todo va bien, complementa, “para 2026 queremos estar en todas las comunas de Santiago”.