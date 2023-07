Daniel Stingo reveló complicada situación económica tras su paso por la Convención: “He perdido por todos lados”

Daniel Stingo, el abogado y exconvencional, compartió los difíciles momentos que vivió tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito del proceso constituyente. En una entrevista con revista Sábado, habló abiertamente sobre los problemas económicos que enfrentó y cómo tuvo que hacer ajustes significativos en su vida y la de su familia.

“Yo no tenía canas antes de meterme a la Convención”, explicó a revista Sábado, haciendo referencia a las tensiones y el estrés que enfrentó durante el proceso constituyente. Además, reflexionó sobre el resultado del plebiscito: “He perdido por todos lados. Esto fue como inmolarse solo, ¿podrías decir que de huevón? Sí, podría ser”.

“Cuando terminó esto no tenía trabajo, no tenía nada”, confesó Stingo a la revista Sábado, aludiendo a las consecuencias económicas tras la derrota del Apruebo en el pasado Plebiscito. También criticó la gestión del Gobierno en el proceso anterior: “El gobierno de Gabriel Boric tendría que haber hecho eso y con mucha más fuerza, digamos. Él tendría que haber sido el capitán de esta cuestión. Y eso no se vio”.

Stingo detalló algunos de los cambios que tuvo que realizar a nivel familiar debido a los problemas económicos después de destinar gran parte de sus recursos en la campaña del Apruebo. “Me quedé sin plata”, dijo sinceramente, y agregó: “Incluso debí recurrir a mi padre porque no tenía ni uno”. La situación lo llevó a tomar decisiones drásticas, como mudarse de la casa que arrendaba en Las Condes hacia una parcela en Buin, mientras esperaba la disponibilidad de un departamento en La Reina que alquilaba.

“Así que cuando me dicen ‘ladrón’, por favor, anda a ver dónde vivo. Tengo el mismo auto de hace 20 años”, enfatizó Stingo. Además, enumeró algunas cosas que eliminó para reducir gastos: “Alarmas chao, cable chao, varias cosas que no necesitas al final del día”.

Incluso el bienestar de su mascota se vio afectado: “Antes teníamos una paseadora de perro, porque el perro es bastante grande, un border collie”, comentó Stingo, describiendo cómo tuvo que ajustar incluso en los detalles más pequeños.