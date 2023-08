“En la Cámara he sido maltratada”: Doctora Cordero alza la voz en su defensa tras desafuero

La diputada independiente de la bancada de Renovación Nacional, María Luisa Cordero, decidió alzar la voz y referirse a su desafuero tras la querella por injurias en contra de la senadora Fabiola Campillai.

A través de un comunicado en las redes sociales, la diputada escribió: “Me dirijo a las 20.498 que votaron por mí en el distrito 10, que componen las comunas de Santiago, La Granja, San Joaquín, Macul, Ñuñoa y Providencia”.

“Queridos vecinos, ustedes me conocen, saben que mi campaña fue austera con un equipo de 6 personas y con un slogan que identificara el espíritu de quien soy junto a mis propuestas, que fue ‘siempre de frente’”, afirmó en el escrito.

Asimismo, recordó que “ustedes, a través del voto voluntario, decidieron que a mis 80 años fuera electa diputada de la República entregándome la responsabilidad y el honor de representarlos con verdad y sin miedo para decir las cosas como son, algo que siempre me ha caracterizado”, señaló la diputada independiente de la bancada de RN.

Con respecto a su trabajo como parlamentaria, Cordero expuso que “durante este año y medio que llevo ejerciendo como diputada siempre he sido la primera en llegar y la última en irme de la Cámara, teniendo un compromiso total con mi trabajo junto a una asistencia impecable, utilizando las herramientas de fiscalización para resguardar los recursos de todos los chilenos, presentando proyectos que van en ayuda directa a nuestros compatriotas”, sostuvo.

“Ser directa en este país trae consecuencias”

Posteriormente, la diputada María Luisa Cordero reveló algunos momentos bastante complejos que le ha tocado vivir en su trabajo en la política.

“No todo ha sido fácil, porque el ser directa en este país trae consecuencias, sobre todo al ser oposición a un Gobierno incompetente con ideas deconstruccionistas, que sin duda tiene como objetivo limitar mi trabajo legislativo y de todos quienes amamos y defendemos a Chile”.

En la misma línea, reveló que: “En la Cámara he sido maltratada verbalmente por más de una diputada, en los ascensores, pasillos y baños he tenido que soportar faltas de respeto hacia mi persona y guardar silencio, porque si digo algo, la Comisión de Ética determina que soy culpable”.

Asimismo, aprovechó de enviar un mensaje a sus detractores, quienes, según ella, intentan silenciarla: “Les digo que no estoy sola, tengo una gran familia, amigos y miles de personas a lo largo de Chile que apoyan que sea la voz de quienes amamos nuestra tierra”, destacó la diputada.

“Querido Chile, no me callarán jamás y esta censura que desea la extrema izquierda no lo logrará. Acataré lo que se resuelva, pero es inaceptable que a raíz de un comentario me encuentre hoy en un proceso judicial de desafuero”, sentenció.