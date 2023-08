Shin Yang actualizó su estado de salud tras fatal choque en Punta Arenas: “Ya pasó lo peor”

La conocida influencer y panelista de CHV, Shin Yang, se pronunció tras el trágico accidente vehicular en el que estuvo involucrada en Punta Arenas el pasado 31 de julio. El incidente dejó una víctima fatal, su compañera de viaje María Ignacia Celedón, conocida como ‘Marurockets’.

Yang, quien se encontraba viajando con Celedón y el pololo de esta última, Ignacio Carrasco, sufrió heridas graves y tuvo que ser internada de urgencia junto a Carrasco en la zona. La noche del lunes, Yang utilizó Instagram para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud desde la clínica.

En su transmisión de Instagram, Yang expresó: “Estoy mejor, estable. No sabía que se había hecho tan mediático. De hecho, me iban a sacar de la UCI, pero al final no pasó”. Agradeció a sus seguidores por los buenos deseos y señaló que se encontraba en proceso de recuperación. Además, compartió que todavía tiene sondas que no han sido retiradas y que le están extrayendo líquido de los pulmones y el estómago.

“No se preocupen por mí, ya pasó lo peor en cuanto a mi situación. Gracias a todos por sus buenos deseos. Todo eso funcionó”, añadió.

“Se me rompió todo el tórax, menos los implantes”, bromeó entre risas. Esta afirmación contradice algunos rumores que habían circulado sobre el uso del cinturón en el accidente.

Finalmente agregó que: “No quiero hablar del tema del accidente, por respeto a todos los que estuvimos involucrados. Es un tema delicado, pero solo voy a subir que ya estoy mejor y las cosas en las que estoy progresando. Creo que es lo mejor, lo demás reservarlo”.

Aunque mencionó que no sabe cuándo regresará a Santiago, sus seguidores han expresado su apoyo en masa a través de las redes sociales. Mientras tanto, la comunidad continúa enviando sus condolencias a la familia y amigos de María Ignacia Celedón, quien perdió la vida en el accidente.

Revisa el video a continuación: