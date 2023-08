“Los sinvergüenzas que dentro de nuestro gobierno también han aparecido”: Presidente Boric alza la voz tras polémico “Caso Convenios”

El Presidente Gabriel Boric aprovechó la presentación de la nueva Línea del Metro de Santiago para referirse con fuertes palabras al polémico “Caso Convenios”, el cual involucró el traspaso de fondos millonarios a organizaciones no gubernamentales ligadas a personas que forman parte del oficialismo.

El actual mandatario de nuestro país calificó como “sinvergüenzas” a las personas involucradas, incluso a los que trabajan dentro de su propio Gobierno.

Asimismo, el jefe de Estado reafirmó su compromiso con la transparencia y enfatizó en que rechaza cualquier forma de corrupción.

Según la información entregada por The Times en Español, el Presidente Boric afirmó que: “Nuestro gobierno va a trabajar en conjunto con Contraloría, con Fiscalía, con la Justicia y con todas las instancias que correspondan, para además elevar los estándares de probidad”.

“Los que sufren con estas peleas o con estos sinvergüenzas, con los sinvergüenzas que dentro de nuestro gobierno también han aparecido, los que sufren son las personas y eso no lo vamos a tolerar”, cuestionó el mandatario.

Presidente Boric reconoce y lamenta la presencia de “sinvergüenzas” en su Gobierno pic.twitter.com/b0njDENlOs — TTE ® ™ (@TTE_espanol) August 9, 2023

No hay perdonazos

En la misma línea, Gabriel Boric reiteró que su gobernación no será parte de esta hecho, que no incubrirá malversaciones ni permitirá impunidad.

“Como Presidente de la República, el mandato que he dado a todos mis colaboradores es que acá todos tienen que hacer todo lo posible para que todas estas malversaciones se sepan, se sancionen y no vuelvan a ocurrir, no sigan ocurriendo”, afirmó.

“Nada de perdonazos, nada de meter la basura debajo de la alfombra”, agregó, haciendo alusión a que no dudará ni un minuto en sacar a las autoridades que se vean implicadas.

Finalmente, el Presidente Gabriel Boric sostuvo que se debía aplicar el mismo estándar para todas las situaciones y que es sumamente importante presentar acusaciones fundamentadas, con sustento político y sobre todo serias, cuando se imputa un delito de alta gravedad.

Estas últimas palabras claramente tienen relación con el ministro Giorgio Jackson, quien fue cuestionado por la oposición (RN y la UDI) tras darse a conocer la situación y hasta presentaron una acusación constitucional en su contra.