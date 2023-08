“Ellos malgastaron los dineros”: involucrado en Caso Lencería entrega nuevos detalles que complican a Polizzi y Sebastián Polanco

Otra nueva arista apareció este jueves en el marco de las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Biobío en el Caso Lencería, luego de conocerse en “Mucho Gusto” las declaraciones de Matías Godoy, el dueño de la OTEC que operó para administrar los dineros entregados por el GORE del Biobío a la Fundación En Tí, y que arrendó Camila Polizzi para obtener 250 millones de pesos de fondos públicos.

Una declaración que realizó Godoy esta mañana luego de revelarse anoche en T13 el contenido de los audios de una reunión que mantuvo con Polizzi y Sebastián Polanco, y que decidió grabar para presentarla en su autodenuncia ante el Ministerio Público.

En dichos audios, queda en evidencia que tanto la excandidata a alcaldesa de Concepción como su pareja, Polanco, estaban al tanto de los alcances del posible fraude al fisco. Y en el caso de Godoy, de su implicancia como representante legal de la OTEC que firmó con la Fundación En Tí.

El testimonio de Godoy por el acto de corrupción

“En relación al dinero de la fundación en la OTEC debo aclarar que jamás estuve a cargo de dineros, siempre estuvieron las tarjetas a disposición de Polanco y de Polizzi, siendo que ellos malgastaron los dineros”, inició Godoy.

“Yo sólo les hice el favor de asumir la representación de la empresa, pero nunca los dineros estuvieron a mi cargo. Si ahora Polanco dice lo contrario, y Camila dice lo contrario, es porque están mintiendo”, agregó.

“A raíz del caso fundaciones, que apareció en televisión durante el mes de junio de 2023, recuerdo haber comenzado a sospechar de Sebastián y Camila Polizzi, esto básicamente porque ellos estaban sumamente preocupados, y es por eso que me citaron a mi y a los miembros de la Fundación En Tí a una reunión. La reunión se llevó a cabo en junio de 2023, y sólo asistí yo y nadie de la fundación”, indicó.

“Recuerdo que allí Camila Polizzi y Sebastián Polanco me intentaban convencer de que todo estaba en regla, que no había nada ilegal, y que ellos me daban la oportunidad de trabajar en un proyecto del cual podría vanagloriarme en el futuro, en mi currículum de administrador público. Insistían en que todos se iban a acordar del proyecto, que era algo espectacular. Además, reclamaban que todo estaba en orden y si la prensa investigaba, no había nada ilegal, con una confianza increíble”, expuso el administrador público, quien posteriormente aportó detalles de una nueva reunión, en la cual los involucrados le habrían dado indicios de la irregular adquisición de los fondos.

“El día 3 de julio, en las dependencias de la oficina que se arrendó en la ciudad de Concepción, para la OTEC, se llevó a cabo una extraña reunión entre Sebastián Polanco, Camila Polizzi, y mi persona. Me citaron. Justamente, atendido el tenor de la reunión, que comenzaba a ponerse cada vez más violenta y hostil entre ellos, y hablar de cosas ilegales, yo decidí por mi seguridad grabar con mi celular lo que estaba sucediendo. Lo hice por miedo, pues ellos se insultaban e incluso se empujaron y golpearon, por lo que creí que en caso de que me agredieran a mi, tendría una prueba de ello. La escala de violencia aumentaba”, contó Godoy, quien incluso dejó entrever una supuesta infidelidad de Polizzi con un funcionario, que le habría permitido acceder al dinero fiscal.

“En esa reunión, tal como dice el audio registrado, Sebastián Polanco insultaba a Camila diciendo que estaba loca, que era una persona violenta, que no había que creerle nada de lo que decía, pues era una mentirosa experta. Camila también le respondía con improperios, defendiéndose, diciendo que Sebastián estaba molesto pues creía que ella había mantenido relaciones sexuales con una persona que le habría aprobado el proyecto, a quien no identificaron, para efectos de conseguir los recursos. Hasta el día de hoy, no sé a qué persona se refieren. Minutos más tarde se empujaron, se golpearon. Sebastián tuvo que dejar la oficina y Camila se puso a llorar delante de mí, intentando victimizarse”, señaló.

“Hago presente que durante ese momento, Camila me advirtió que Sebastián Polanco era una mala persona, que yo debía tener cuidado porque si pasaba algo grave relacionado con los dineros yo iba a tener la responsabilidad por el hecho de ser representante legal. Sin perjuicio de que a esa fecha nunca tuve el control de los dineros de la OTEC”, puntualizó.

“Agrego en esa conversación, tal como se aprecia en ese registro de audio, Camila me habló de que después se podían repartir los dineros, ya que ahora no lo iba a hacer con Sebastián, y que yo sacara otra tarjeta, a lo que yo me negué rotundamente, porque yo a diferencia de ellos no soy un delincuente. De eso da cuenta el registro de audio que fue entregado a la Fiscalía, en el momento en que yo hice la denuncia”, prosiguió.