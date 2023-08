“Estoy tratando de que seamos vivos”: revelan nuevos audios que comprometen versión de Camila Polizzi por Fundación En Tí

Nuevos antecedentes en el caso de malversación de fondos públicos recibidos por Camila Polizzi de parte del GORE del Biobío se revelaron anoche en el noticiario de Canal 13, donde se presentaron nuevos audios registrados entre la excandidata a alcaldesa de Concepción, su pareja, Sebastián Polanco; y Matías Godoy.

En dicho registro, que fue presentado por T13 como parte de la autodenuncia hecha por Godoy en el Ministerio Público al ser el dueño de la OTEC que cerró el contrato con la fundación, se puede apreciar el diálogo entre los indagados por el arriendo de la Fundación En Tí, con la finalidad de obtener 250 millones de pesos de parte del gobierno regional.

Los audios de un nuevo caso de corrupción

El primer audio muestra a Polizzi hablando respecto del escándalo desatado por el Caso Convenios.

“Evidentemente que nunca pensamos, yo nunca pensé que iba a quedar la cagada con el tema de las fundaciones y ahora están todos perseguidos y quieren (...)”, señala la también excandidata a diputada, quien es intervenida por Polanco.

“Son capacitaciones. No dicen que va a quedar pintá (sic) la...”, agrega.

Tras ello, Polizzi sugiere que se debe “hacer una ceremonia de cierre donde se le entregue un cartón (...) alguien que diga: ‘Capacitado. Capacitación, no sé (...) de seguridad ciudadana, de mi barrio’, no sé qué hueá (sic), del barrio nuestro (...) de lo que sea. Los nombres de los talleres”.

En otro de los audios entregados en el noticiario, Polizzi se refiere a lo que le dijo “el administrador” por los requisitos para las fundaciones.

“Lo otro que me mencionó el administrador es que van a volver a volver a subir los estándares de los requisitos de la hueá (sic) de la fundación y van a pedir los dos años de antigüedad. Pero como la fundación (...) porque él pensaba que la de nosotros no tenía dos años (...) pero como tiene los dos años, dijo que igual ingresamos lo antes posible, pero no sé (...)”, explicó.

Luego, se escucha a su pareja, quien la acusa de falsificar las firmas: “Yo cambié mi firma (...) porque tú falsificai (sic) firmas, así que ya no podí (sic) falsificarla. Si yo veo que tú ingresaste algo, cierto, con mi firma”.

“¿Pero, por qué voy a poner tu firma? ¿En dónde?”, se justifica Polizzi, quien nuevamente es retrucada por Polanco: “Porque yo estoy en la Fundación tuya, cierto”.

“Ya, pero por eso mismo estoy hablando, si se va o no a ingresar otro programa. Eso estoy preguntando”, indicó la excandidata.

Posteriormente, se entregaron nuevos audios, en los cuales el trío hablaría supuestamente por algunos montos pendientes de las transferencias.

Godoy: ¿Qué más falta?

Polanco: Lo otro hay que pagar.

Polizzi: Las cámaras, las luces (...) sí, pero tú tenías la tarjeta.

Polanco: Pero tú tenís la plata. No (...) no (...) no se transfirió eso.

Polizzi: Ya se le transfirió. Ya se le transfirió. ¿Cómo que no? Sí (...) está transferido. Está el ítem transferido.

Polanco: Ahí vamos a tener otro problema.