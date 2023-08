“Son parte de una leyenda urbana”: Diputada Naveillán niega denuncias por violencia sexual en dictadura

La diputada Gloria Naveillán, aseguró que las denuncias por violencia sexual sistemática durante la dictadura “es parte de la leyenda urbana”.

Su declaración se dio en el marco de una moción para que la Cámara de Diputadas y Diputados acordara condenar la violencia sexual ejercida por la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 a mujeres, solicitando al Presidente Gabriel Boric -en el marco de los 50 años del Golpe de Estado- visibilizar la ocurrencia de este tipo de violencia e impulsar medidas de reparación para las víctimas sobrevivientes y sus familias,

Ese acuerdo fue aprobado por la Cámara Baja, aunque con 35 abstenciones y 15 votos en contra, entre ellos, el de la parlamentaria Naveillán.

Además, la diputada aseguró que “son denuncias que no están probadas. Si me demuestran que están probadas no tengo ningún problema, pero también que se sumen las violaciones a mujeres en la época de la Unidad Popular (UP)”.

Al ser consultada si no hace diferencia un caso sobre casos sistemáticos de violencia sexual en dictadura, Naveillán aseguró que “yo no sé si son sistemáticos, no creo que hayan sido sistemáticos. Yo creo que eso es parte de la leyenda urbana”, respondió según consigna Teletrece.

Recordemos que existen múltiples fallos judiciales y testimonios, además relatos que recogen las comisiones Valech e Informe Rettig, que confirman múltiples casos de violencia sexual sistemática durante la dictadura ocurrida entre 1973 y 1990.

