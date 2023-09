Exchico reality pagará repatriación de mucama chilena asesinada en hotel de Estados Unidos

El pasado 7 de septiembre una chilena en Iowa, Estados Unidos, fue asesinada. Se trata de Natalia Manríquez Sepúlveda de 35 años, quien trabajaba como mucama en el hotel “Super 8″.

El cuerpo de Natalia fue encontrado sin vida en una de las habitaciones del hotel en el que se encontraba trabajando como mucama. Y la familia aún no puede repatriar el cuerpo debido al alto costo de los trámites, pero hay un exchico reality que quiere ayudar y lo hará.

LEE MÁS: Chilena fue asesinada por acosador en hotel donde trabajaba en EEUU: sujeto era prioridad en búsqueda de agresores sexuales

Jorge Olivares, que lleva ocho años radicado en ese país y quien estuvo en “Protagonistas de la Fama” pagará el traslado del cuerpo.

En conversación con Las Últimas Noticias, contó que “me conmueve que una mujer tenga que dejar a su hijo, a su familia, ser inmigrante y llegar a otro país donde no conoce a nadie. Trabajar en un hotel y ser asesinada por un psicópata me parece extremadamente fuerte”.

El trámite de repatriación “hasta el momento está stand by, porque la mamá quiere viajar para ver el cuerpo, algo que merece porque es su hija. Ya tenemos los valores y hay que confirmar con la aerolínea”, dijo.

La detención del supuesto asesinado

Si bien aún no están los resultados de la autopsia, las cámaras del lugar ubican al detenido, Jesse Smith, en la habitación donde fue encontrada la víctima.

El 14 de septiembre la policía detuvo al sujeto, quien era prioridad en la búsqueda de agresores sexuales en el estado de Colorado.