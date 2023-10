¿Caerán precipitaciones en la RM? Michelle Adam anticipó el posible escenario de las próximas horas

Pese a que esta jornada el pronóstico del tiempo avisó de temperaturas máximas cercanas a los 20° en la Región Metropolitana y un cielo despejado, esta mañana la meteoróloga Michelle Adam puso en alerta a los espectadores del programa “Tu día”, al avisar de posibles lluvias en algunos sectores de la capital.

Fue pasadas las 8:30 horas cuando la profesional del tiempo se la jugó con un anuncio de eventuales lluvias en el inicio de la tarde, a eso de las 18:00 horas, que sorprendió a los conductores del matinal, Priscilla Vargas y José Luis Reppening, quienes le pidieron a la meteoróloga precisar su pronóstico.

El anuncio de posibles lluvias en Santiago

“Salió del estudio, fue a mirar el cielo, revisó las nubes, la sensación térmica, todo. Tiene todos los elementos. ¿Me habré equivocado? No, no me van a hacer dudar”, señaló Priscilla.

La respuesta de Michelle no se hizo esperar a Vargas y Reppening, y luego de unos minutos fuera de pantalla volvió al estudio de Canal 13 para precisar los sectores donde caerán algunas precipitaciones.

“Es más, sigue subiendo la temperatura. A esta hora tenemos ocho grados en Santiago, una jornada despejadísima, un ambiente un poco fresco a esta hora de la mañana (ya pasadas las 8:45), pero que definitivamente va a llegar a los 20 grados en la tarde”, inició Adam, poniendo más dudas que certezas respecto de su anuncio de lluvias en la capital. Algo que inmediatamente aclaró con su aviso de precipitaciones.

“Lo que pasa es que son unas gotitas, no es una (...) quiero ser bien específica en esto, porque la posibilidad es solamente en las comunas de Lo Barnechea, el sector del Cajón del Maipo, unas gotitas en la tarde, entre las seis y las nueve de la noche, y son unas gotas que se van a sentir pero son muy débiles”, afirmó la meteoróloga, que posteriormente avisó además de una jornada nocturna cargada al frío en el sector oriente de la RM.

“Habrá nubosidad, que estará presente en la tarde en toda la zona oriente de la capital porque ahí sí que vamos a terminar con un día nublado, prácticamente, en la noche. O sea, amanecemos con este cielo despejado y a medida que va avanzando la tarde vamos a ir viendo cómo van a ir aumentando las nubes en el cielo de Santiago”, cerró.