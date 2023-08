Michelle Adam reconoció que se cambió a Canal 13 por la pena que le dio que Priscilla Vargas dejara Mega

Michelle Adam reveló este sábado, en “La divina comida” de Chilevisión, que el principal motivo que tuvo para dejar Mega e irse a Canal 13, fue por la gran pena que le dejó la salida de Priscilla Vargas de la señal del Grupo Bethia.

En un emotivo momento del programa fue que la meteoróloga le sinceró a Enzo Ferrada los verdaderos motivos de su renuncia a Mega, los cuales, a su juicio, estuvieron bastante alejados de temas económicos.

El motivo de Michelle para irse a Canal 13

“Oye Michelle, ustedes que tienen una amistad y una relación tan bonita. ¿Cómo fue cuando se volvieron a reencontrar en Canal 13?”, preguntó el cantante, quien inmediatamente encontró la reacción de Priscilla, quien deslizó el gran gesto que, en su opinión, hizo Michelle: “Me vai (sic) a hacer llorar”.

“Fue tan triste cuando la Pri se fue (del Mega). Porque piensa que nos conocimos en pandemia. En pandemia uno prácticamente no veía a nadie. Entonces, nosotras nos hicimos muy amigas con la Pri y el Repe (José Luis Repenning), y así surgió una amistad muy bonita”, contó Adam, quien quedó muy apenada con la inesperada partida de su amiga de Mega, y aún más devastada cuando Repenning le siguió los pasos a Canal 13.

“Cuando se fue la Pri, de Mega, fue demasiado triste para mí. Porque no es fácil tener una amistad en televisión, y cuando se fue, a mí se me partió una parte del corazón”, relató la meteoróloga, quien a esas alturas ya le daba vueltas a su cabeza con la opción de buscar nuevos horizontes televisivos para tratar de superar su pena.

“Y después, se fue Repe, y yo me quedé sola. A mí me dio pena, si. Y me llaman del canal (13), a volver a estar con ellos, y también al día siguiente me llaman de otro canal, donde también me hacen una oferta. Y yo dije: ‘Aquí hay una señal’, pero mi corazón se fue por la Pri”, afirmó Michelle, quien luego abrazó a una llorosa Priscilla.