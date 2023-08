“Si me pillaban eso, la historia hubiese sido otra”: Pato Torres revela su más traumático recuerdo del Golpe Militar

El actor y comediante Patricio Torres será uno de los cuatro rostros invitados al programa “La divina comida”, de Chilevisión, donde este sábado entregará detalles desconocidos de la traumática experiencia que vivió durante el Golpe Militar, cuando debió mantenerse oculto por una semana por miedo a ser “ejecutado”.

El relato de Torres llegará en el transcurso de la noche donde será el anfitrión de la cena a los demás invitados al programa; Priscilla Vargas, Michelle Adam y Enzo Ferrada, a quienes les contará de sus inicios en el mundo actoral.

La revelación de Torres en el Golpe Militar

“Me tocó postular a la universidad y descubrí que existía una carrera que se llamaba ‘Actuación y Dirección de Teatro’. Llego a Santiago, di mi examen y me fue espectacular”, recordará el comediante.

“Quedé entre los 20 primeros y entonces le dije a mi papá que quedé en esta carrera; entonces él me dijo que no tenía plata para eso. Me conseguí todo por mi cuenta”, relatará el actor, según pudo averiguar Publimetro.cl.

“¿En algún momento tuviste una conversación con tu papá de esto?”, le preguntará Priscilla, quien dará inicio a emotivo recuerdo por parte de Torres.

“Pasaron cosas muy lindas con él producto de esto. La escuela de teatro se distinguía por ser extremadamente de izquierda, yo fui del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), y el día del Golpe (Militar, de 1973) todos estábamos ahí y todos arrancamos. De hecho, estuve una semana perdido porque si nos pillaban íbamos a ser ejecutados”, reconoció el actor, quien dejará sorprendidos a sus invitadas.

Pato Torres contó la firme sobre su experiencia en Tinder: “No pasaron 10 minutos y tuve 30 solicitudes”

Como el caso de Michelle Adam, quien le consultará por el destino de sus compañeros en esos aciagos días: “¿Tuviste a compañeros que no tuvieron la misma suerte que tú?”.

“Al punto que de repente yo dejaba al otro llorando”: Luis Slimming utilizó el don de la palabra para defenderse del bullying de sus compañeros

Mauricio Jürgensen reveló que se fue detenido a los 12 años junto a su hermano mientras estaban en el Festival de Viña

“Muchos amigos desaparecidos y muertos, es muy triste”, aclarará Torres.

“El mismo día que mi papá me fue a buscar (después de la semana oculto de los militares), también lo hizo mi mamá. Ella me encontró en la casa de una tía. Luego, cuando estábamos a punto de abordar el bus, veo a lo lejos a mi papá. Fue emocionante, nos abrazamos y no dijimos nada”, prosiguió.