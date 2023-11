“No tengo ningún secreto de ese tipo”: Diana Bolocco alertó a sus seguidores sobre estafa que utiliza su imagen

A través de sus redes sociales, Diana Bolocco alertó a sus seguidores sobre una estafa que estaría circulando en internet y que está utilizando su imagen. La conductora de Gran Hermano advirtió a las personas para no caer en este engaño.

“Al principio no había puesto mucha atención, la verdad no le había dado ninguna importancia, pero me ha llegado por tantas partes, que me veo en la obligación de desmentir”, partió declarando la animadora en su Instagram.

La estafa en cuestión involucra una supuesta entrevista realizada por Eduardo Fuentes, donde se muestran imágenes reales de una conversación que tuvieron en el programa “Buenas Noches a Todos” hace casi un año. Sin embargo, Diana Bolocco dejó claro que, aunque las imágenes son reales, el contenido de la entrevista es completamente falso y se presenta con el logo de medios tradicionales.

La preocupación principal de Bolocco es que se presenta este engañoso contenido como un método para generar ingresos, afirmando que es su propio método. “Supuestamente, es el método que yo he utilizado para ganar dinero. Eso es una estafa. Por favor, no presten atención”, alertó.

Finalmente la conductora aseguró “No tengo ningún secreto de ese tipo, que esté en condiciones de compartir. Así que no crean, no caigan”.