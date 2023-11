“No es problema de camarín”: Ministra Orellana avisa que su cartera buscará “la representación jurídica” de la víctima de VIF de Thompson

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, anunció este lunes que si bien en su cartera no cuentan “con el patrocinio” de Camila Sepúlveda, buscarán acogerse a “la ley integral” para poder asumir “la representación jurídica” de la joven, quien anoche nuevamente fue víctima de violencia de género por parte de su pareja, el futbolista de Colo Colo, Jordhy Thompson.

Desde inicios de este año, cuando la mujer había denunciado por primera vez las agresiones de Thompson en tribunales, el ministerio había intentado llegar hasta Sepúlveda para hacerse parte en la querella contra el juvenil del Cacique.

Y hoy, luego de revelarse este nuevo episodio de violencia verbal y física de Thompson, el cual incluso quedó constatado en el Servicio Médico Legal (SML), con evidentes “lesiones de asfixia” en el cuerpo de la víctima, según detalló Meganoticias Alerta, fue la propia jefa de la cartera ministerial quien anunció los pasos que tomará su servicio en favor de la mujer agredida.

“Vamos a buscar la representación jurídica de la víctima. Ustedes saben que legalmente el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no puede ser parte del juicio si la víctima no nos da su patrocinio, que es algo que estamos buscando cambiar a través de la ley integral”, avisó Orellana, quien evidenció esta mañana su “preocupación” ante la escasa “medición de riesgo que están teniendo las instituciones a cargo de la persecución y sanción de este tipo de delito”.

“Hoy tenemos una reincidencia grave en el caso de este jugador de fútbol y también tenemos el caso de un alcalde prófugo (Juan Carlos Reinao), con el cual se insistió en hacer una audiencia por Zoom pese a que es evidente que un alcalde tiene muchas redes en la zona y que, por ejemplo, existía un riesgo de fuga alto”, complementó la ministra, muy crítica con el sistema jurídico y las instituciones involucradas con el jugador (Colo Colo y ByN).

“Queremos hacer el llamado a dejar de minimizar los riesgos que involucra para la mujeres este tipo de decisiones (...) queremos recordar que las víctimas, de uno de los delitos más denunciados a nivel nacional, que es el de maltrato (...) en contexto de violencia intrafamiliar y de pareja, suelen estar en una situación de dependencia emocional y falta de autonomía que es bastante grave”, alertó Orellana, quien pidió que en este caso en particular, no se revictimice a la víctima de VIF.

“Llamo a no hacer juicio, a no revictimizar, y a todas las instituciones, incluyendo a las deportivas, a tomar esto como lo que es, un delito y no un problema de camarín”, dijo.

“No es un problema personal (de la pareja), sino un delito, probablemente uno de los más denunciados en el país y que en este caso tuvo una reincidencia grave”, finalizó.

