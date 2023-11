McCartney y Ringo tras la última genialidad de Los Beatles: el disco que los devolvió al top ten del Reino Unido

“De vez en cuando debemos empezar de nuevo”, aconseja en su primera estrofa el más reciente éxito de The Beatles. Aunque John Lennon y George Harrison quedaron en la mitología de la música luego de su muerte, los dos sobrevivientes de la banda se ampararon en la ingeniería de sonido y la inteligencia artificial para reunir al grupo en un disco que lleva varios días anclado al top one de Inglaterra con un impacto que desborda las expectativas de los promotores de la grabación, Paul McCartney y Ringo Star.

El tema es “Now and then” (De vez en cuando) catalogada como la nueva y última canción de la banda de Liverpool. Paul y Ringo se respaldaron en el trabajo realizado por director neozelandés Peter Jackson y su equipo técnico -responsables del documental Get Back-, quienes lograron traspasar a la computadora la mezcla aprovechando la grabación de un viejo casete de Lennon.

Se trata de un single de doble cara que comprende la primera canción que editaron. ‘Love Me Do’, en 1962, junto a esta última, estableciendo una forma de “cerrar el círculo”. Lo más notable, demostrando que Los Beatles atraviesan generaciones, es que se ha convertido en número 1 en Reino Unido, 53 años después de su último hit, ‘Let it Be’, en 1970.

De poco más de 4 minutos de duración, la balada sumó en su primera hora de vida más de 100 mil reproducciones. Los secretos del prodigio musical lo revelaron McCartney y Starr en el sitio Youtube del grupo, donde detallan cómo se consiguió limpiar la voz de Lennon de una maqueta grabada por él en su apartamento en Nueva York.

El orgullo de sir Paul

Allí cuentan que, en 1994, “asombrosamente surgió una oportunidad interesante para poder hacer música otra de nuevo”, y luego del asesinato de Lennon, los tres integrantes se reunieron para recuperar canciones que llegaron al estudio.

“Estaba hablando con Yoko Ono y ella dijo: ‘Creo que tengo una cinta de John’” , relató George Harrison según el video. Sin embargo, no pudieron grabar “Now and then”, pues el piano se superponía a la voz de Lennon y el tema “quedó guardado en el armario en 1995″, según McCartney.

Ringo cuenta que, tras la muerte de George en 2001, “Paul me llamó y me dijo que quería trabajar en Now and then. Él puso el bajo y yo puse la batería”, y además conservaron partes de la guitarra grabadas por Harrison. “Now and Then es probablemente la última canción de los Beatles. Todos trabajamos en ella y es genuinamente una grabación de los Beatles”, sentencia orgulloso McCartney desde el pináculo de sus 81 años.

[ NOW AND THEN, THE BEATLES ]