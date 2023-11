“Un perdón no evita...”: Katy Kowaleczko y Cristina Tocco lideran estremecedora campaña contra la violencia a la mujer

“Cuando me golpeaba siempre me pedía perdón. Se ponía a llorar. Decía que me quería mucho”, es uno de los impactantes testimonios de la más reciente campaña contra la violencia de género lanzada esta semana por Las Condes, y que fue protagonizada por las actrices Katy Kowaleczko y Cristina Tocco, quienes en cortos relatos hacen un llamado a utilizar los canales de denuncias habilitados por el municipio frente a actos de violencia a la mujer.

“Después de amenazarme con quitarme a mis hijos, me pedía perdón con flores”, es otro de los testimonios, en este caso de Carolina Muñoz, quien por seis años fue violentada en su relación de pareja, y que las autoridades comunales usaron como eje de su campaña “Perdón, Alto en Violencia para las Mujeres”, una serie de eslogan que buscan informar respecto de los canales preventivos del municipio, y que se repartirán entre las estaciones de Metro de la comuna como parte de los envoltorios de barras chocolates que grafican uno de los gestos de “perdón” que muchas parejas utilizan para expiar sus culpas luego de una agresión -sea física o psicológica- a sus mujeres.

Contra la violencia de género

“Después de agredirme, me pedía perdón y me proponía ir a un lindo restaurante o a un lindo paseo que yo eligiese. Un perdón no evita más violencia”, es el relato de Tocco en la campaña, que se complementa con un “puede ser mortal”, de Carolina; y “si no lo detenemos a tiempo”, de Katy; que en palabras de la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, responde a uno de los delitos, sino el principal, en contra de las mujeres, y que “a través de un chocolate quisimos representar que un perdón puede ser alto en violencia”.

“El delito de violencia contra la mujer es un delito que está considerado como el de mayor reincidencia en el mundo, según estudios. Es por eso, que desde hace un tiempo en Las Condes buscamos concientizar a los vecinos de señales que pueden levantarnos alertas tempranamente y así prevenir situaciones que pongan en riesgo a las mujeres. Simbolizar la violencia que viven las mujeres en manos de sus parejas con un chocolate, un obsequio, en general, es una forma llamativa de poder decir que el ciclo de la violencia puede ser mortal y queremos que sepan que desde Las Condes queremos ayudarte y acompañarte. Un perdón no evita más violencia y puede ser mortal sino lo detenemos a tiempo”, puntualizó la jefa comunal, cuya campaña además está potenciada con una serie de llamativas gigantografías en quioscos del eje Apoquindo.

Según informaron además desde el municipio, y “para complementar esta campaña”, la comuna “iniciará un trabajo con las universidades, institutos como también en los colegios, donde a través de charlas se buscará prevenir la violencia de forma temprana, es decir en el pololeo. Y a su vez, poder así llegar a nuevos monitores que sean capaces de conocer las señales entre sus pares, y así evitar que esta violencia pase a mayores”.

Imagen del logo de la nueva campaña del municipio de Las Condes en contra de la violencia a la mujer, y que se lanzó esta semana. Fuente: Gentileza Municipalidad de Las Condes.

“Es importante que además de reconocer estas señales, que pueden ponernos en peligro, la comunidad se haga partícipe conociendo nuestros canales de ayuda y orientación municipal, que nos permitirá llegar a tiempo en caso de violencia. Queremos una comunidad informada, que no juzgue a las víctimas, pero que sí comprenda que la eliminación de la violencia es tarea de todos”, finalizó.

Cabe destacar que “el municipio cuenta con la Red Mujer que apoya no sólo en el área de violencia a las mujeres, sino que también, se encarga en otorgar nuevas herramientas para que puedan crecer laboralmente. Por otro lado, ha generado monitores en los barrios, que son vecinos capacitados para estar alerta y prevenir la violencia a la mujer en sus sectores. Pueden revisar todos los programas del área de la mujer en www.lascondes.cl”.