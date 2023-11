Lo que faltaba: Viralizan a extranjeros cobrando dinero a feriantes chilenos por el uso del espacio

Un rechazo generalizado provocó en redes sociales la viralización del video que grabó una feriante chilena, quien fue hostigada por unos ciudadanos extranjeros para que les pague una cuota por el uso del espacio.

En las imágenes se escucha a la mujer reclamarle a los hombre, aparentemente de nacionalidad haitiana, que no tiene los dos mil pesos que le piden, puesto que aún no ha vendido nada.

“Extranjeros cobrando cupo a mujeres chilenas para poder trabajar en la feria”, se lee en el post junto a la publicación.

“Cómo te voy a pagar si no he vendido. Viene a cobrarme dos lucas, no he vendido ni uno... Miren cómo se adueñan de nuestro país”, lamenta la mujer.

El hombre en tanto, quien se encuentra acompañado de otros extranjeros, discute con una mujer y le insiste que deben pagar porque “aquí es de nosotros, no es de ellos”, señala respecto al espacio de uso público.

Rechazo generalizado por cobro de extranjeros

“Donde están los ddhh de los Chilenos? Claramente a este gobierno no les importa”, “Como???? Ya no entendí... en que momento perdimos nuestros derechos en nuestra tierra a manos de gente indocumentada extranjera? El mundo al revés”, “Pagarles? … wnnnn que se vayan porfavor…..”, “Hay que expulsar deportar a los extranjeros y esos que cobran hay que denunciarlos”, “La pregunta es pagarles por qué?”, fueron algunas de las reacciones.