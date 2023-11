“¿Que pasó con el Barriga-Gate?”: Neme vuelve a repasar a Cathy Barriga tras solicitud de formalización por fraude al fisco

La compleja situación judicial de la actual panelista de “Me Late”, Cathy Barriga, de quien la Fiscalía pidió ser formalizada en tribunales por delitos de fraude al fisco, abrió la puerta para que nuevamente José Antonio Neme acusara esta mañana a la exalcaldesa de Maipú de tener “un problema serio” al enfrentar el tema, ya que “ella lleva todo al plano personal”.

El conductor de “Mucho Gusto” abordó junto a su compañera de conducción del programa, Karen Doggenweiler, detalles del caso Barriga, luego que se conocieran este martes más informaciones respecto de la investigación realizada por el Ministerio Público en torno a los dineros que se habrían defraudado al fisco durante su gestión alcaldicia en la comuna.

Este no es un problema contra ella (Cathy Barriga), contra su ánimo, contra su género — José Antonio Neme

Nuevos dardos de Neme a Cathy Barriga

Desde el inicio del despacho del periodista Karim Butte, el animador se mostró interesado en abordar el caso, y en un tono algo irónico le preguntó al reportero “¿qué pasó ahora con el Barriga-Gate”.

Sus dichos provocaron la inmediata reacción de Doggenweiler, quien fuera de micrófono le susurró “te van a citar nuevamente”, como una forma de recordarle los problemas que ha tenido con la exautoridad municipal, quien incluso lo llevó como testigo a tribunales por un reportaje realizado en Mega a su cuestionada gestión edilicia.

Pese a ello, Neme siguió abordando el tema, y luego de conocer los datos de las investigaciones que desembocaron en la solicitud de formalización, apuntó sus dardos a Barriga.

“Este no es un problema contra ella, contra su ánimo, contra su género. A ver. Cathy Barriga, te lo digo a ti, que quizás estás viendo, esto no tiene que ver con tu situación particular, privada, personal, si tú le caes bien al consejo (municipal de Maipú), o no tan bien. O sea, hay una suerte de conspiración del departamento de Estado, la KGB, en fin, los servicios bolivarianos o el Mosad contra ti. No se trata de eso”, lanzó el periodista, quien expuso que los problemas de la actual panelista de “Me Late” van más allá de su figura, sino que apuntan a una mala gestión administrativa del municipio.

“Aquí hay, finalmente, y luego de dos años de investigación, entiendo, la decisión del Ministerio Público de formalizarla a usted por delitos que tiene que ver con fraude al fisco”, indicó.

“Y la formalización tampoco es un juicio en su contra. Simplemente el Ministerio Público, para que la gente lo sepa también, y ser súper precisos, y que ella no crea que la estamos malinterpretando aquí ni dañando su imagen, la formalización es, el Ministerio Público dice ‘hemos investigado y reconocemos que hay algunos antecedentes para poder investigar en mayor profundidad a esta persona’. A esta exfuncionaria pública o exalcaldesa, Cathy Barriga”, puntualizó.

