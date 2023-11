Decretan prisión preventiva para exDT de selección femenina de hockey patín chilena acusado por abusos sexuales contra una menor

Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó este jueves Eduardo Flores, exentrenador de la selección femenina de hockey patín chilena, denunciado por el delito de abusos sexuales reiterados a una menor de 14 años.

La información la proporcionó esta tarde la Fiscalía Metropolitana Sur, que en sus redes sociales explicó que la Fiscal de Género de la orgánica jurídica logró la cautelar en contra de Flores. “Fiscal de Género de la @fiscalia_RMSur, Claudia Álvarez, logró prisión preventiva de imputado por abusos sexuales reiterados a menor de 14 años, y que cometía siendo entrenador del equipo de hockey femenino en la comuna de La Cisterna, entre 2021 y 2022″, señaló.

La denuncia por abuso sexual en el hockey patín

Fue en un reportaje de Meganoticias, esta semana, donde quedaron expuestas las denuncias en contra del exentrenador, quien tras la emisión de dicho programa fue puesto a disposición de la justicia.

Consultado por biobiochile.cl, el imputado aseguró que tales “acusaciones son falsas”, y que los hechos por los cuales se concretó su detención son materia que “su abogado” deberá responder, considerando que “gran parte de estas denuncias son por hechos que pasaron hace casi dos décadas, por lo que prescribieron”, indicó la emisora radial.

Cabe recordar que en el reportaje de Meganoticias, se presentaron una serie de testimonios de seleccionadas chilenas de hockey patín, entre ellas, la campeona mundial Marcela Bustamante, quien entre lágrimas relató el mecanismo de abusos que por años llevó a cabo Flores.

“Yo no le dije a nadie, no le dije a mis padres. Primero, no quería dejar de jugar, tenía miedo y vergüenza, porque él más de alguna vez me dijo que no le contara a nadie lo que pasaba, porque era yo la que iba quedar mal”, reconoció.

La Fiscalía Metropolitana Sur dio cuenta de la prisión preventiva en contra de Eduardo Flores. Fuente: TwitterX @fiscalia_RMSur.

“Siempre me hacía mirar la pared y se masturbaba. Acercaba sus genitales a nosotras mientras hacía que medía las caderas, nos hacía tocar el piso. Diría que es un depredador sexual. Ataca a todas las edades y tiene como un método. Nos llevaba al baño y nos decía que era para pesarnos y medirnos. Él no tiene ninguna competencia, no es nutricionista. Nos pedía que nos fuésemos sacando la ropa”, contó.

Otro de los testimonios lo proporcionó la retirada deportista, Camila Aballay, quien expuso los vejámenes a los que se vio expuesta de parte de Flores, y que en sus palabras, iniciaron cuando ella tenía entre 10 y 11 años.