“Carter, dónde andas”: Anita Alvarado llegó a pedir cuentas al alcalde de La Florida

La influencer y emprendedora Anita Alvarado, conocida por ser una mujer de armas tomar, arribó este jueves hasta las dependencias de la Municipalidad de La Florida para hablar directamente con el alcalde, Rodolfo Carter.

Fue la propia madre de Angie Alvarado y archienemiga de Daniela Aránguiz quien compartió en redes sociales su molestia contra el jefe comunal, en reclamo por la negativa del municipio de autorizar patentes para una feria navideña.

Debido a esto, la exGeisha advirtió que si no era recibida por la máxima autoridad de la comuna, los guardias iban a tener que echarla con escándalo.

“Estamos en la muni de La Florida, esperando al alcalde o a alguien que nos reciba. Hace meses estamos esperando respuestas para la gente que lo necesita”, indicó esperando una favorable respuesta, de cara a las cuantiosas ventas que pueden generar producto de las próximas festividades de fin de año.

Anita Alvarado exige patentes navideñas

“Vamos a quedarnos aquí todo el día a esperar al alcalde o a alguien que nos reciba, porque no nos quieren recibir. Estamos luchando por los derechos de la gente que necesita trabajar, porque no dan las patentes”, reclamó.

Tras ello, Alvarado se puso firme en su postura, revelando que están cansados de que “nos pasen a llevar”.

“Si no hay solución, uno tiene que buscársela. Traigo la lista de la gente que necesita trabajar. Ya nos aburrimos, no quiero que nos pasen a llevar. Basta de abusos”, alegó.

Finalmente, dejó en claro que no se iría de la Municipalidad hasta ser recibida por Rodolfo Carter.

“Quiero que me vengan a sacar con escándalo. Nos quieren echar y no hay nadie en la muni que pueda atender. No me voy a ir sin que me atiendan. Carter, ¿Dónde andas?”, sentenció.