“Me dijo que me iba a matar”: Conserje salvó a mujer de femicidio frustrado en Las Condes

El rápido actuar de la conserje de un edificio y la ayuda de vecinos permitió salvar con vida a una joven mujer que fue brutalmente agredida por su expareja en la comuna de Las Condes.

La violenta agresión ocurrió el pasado sábado cuando el empresario identificado como Carlos Gutiérrez comenzó a golpear a la víctima arriba de un vehículo y posteriormente la arrastró hacia el ascensor, agarrándola del pelo.

“De la nada me agrede con un puño de costado, le pido que pare el auto. En algún momento se pone el semáforo en rojo, trato de bajarme, él me agarra del pelo y me azota la cabeza contra el volante”, reveló la joven a 24 Horas, según consignó Página 7.

Tras ello, llegaron a la casa del sujeto, quien continuó con la golpiza, tal como quedó registrado en las imágenes de seguridad del inmueble.

“Llegamos al estacionamiento de su casa, ahí él me baja del pelo y me arrastra hasta el ascensor- Si no llegan los vecinos a tiempo y Paz Ciudadana, creo que me pudo haber matado”, relató la mujer, quien quedó con el rostro totalmente desfigurado.

“Me dijo textual que me iba a matar, me culpaba a mí del show y que si no me quedaba callada más me iba a pegar”, continuó.

Agresor quedó detenido

Según se informó, la relación había terminado hace dos años atrás, pero él continuaba acosándola por teléfono, redes sociales, incluso, a través de seguimientos.

Producto de la golpiza, la mujer quedó con un hematoma en el ojo derecho, fractura nasal, signos de ahorcamiento, golpes en las costillas y mordedura en un muslo.

Producto de ello, el hombre fue formalizado la tarde del domingo y quedó en prisión preventiva en la cárcel de Santiago 1, al ser considerado un peligro para la seguridad sociedad y peligro de fuga.