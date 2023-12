“Perdón a la gente”: El motivo por el que José Antonio Neme rompió en llanto en Mucho Gusto

Este lunes durante la emisión de “Mucho Gusto”, el reconocido animador José Antonio Neme conmovió a la audiencia y a su colega Karen Doggenweiler al romper en llanto en pleno programa. Inicialmente atribuyó su emotividad al típico tráfico matutino, pero luego reveló la verdadera razón detrás de sus lágrimas.

“Estas fechas de Navidad me ponen un poco emocionado. Sí, me emocioné”, confesó Neme, visiblemente afectado. Ante la preocupación de Doggenweiler, el comunicador pidió disculpas a la audiencia, expresando: “Perdón, fin de año me pone así. Perdón a la gente”.

La conductora tomó la palabra para reconfortar a Neme: “Hay como una exigencia de estar alegre en esta época del año, pero uno también se emociona, porque hay balances. Yo creo, Jose, que has tenido un buen año”.

Doggenweiler elogió el desempeño del periodista, destacando el éxito del ciclo “100 Indecisos” y resaltando su popularidad entre la audiencia: “Hay que detenerse un poquito como equipo y dar las gracias a la gente, por acompañarnos. Y tú has estado notable, la gente te adora”.

“Puede haber sido mucho estrés, perdón, qué atroz”, expresó el comunicador mientras recuperaba el aliento.

[ LEE TAMBIÉN: “¡Fea, de mal gusto, hedionda y ordinaria!”: José Antonio Neme lapidó al centro de la capital ]