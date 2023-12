“¡Fea, de mal gusto, hedionda y ordinaria!”: José Antonio Neme lapidó al centro de la capital

Esta mañana de lunes en el matinal Mucho Gusto de Mega, analizaron el actual estado del centro de la ciudad. En específico, el escenario que se ve en las inmediaciones del mercado Tirso de Molina, el Metro Cal y Canto y el Barrio Mapocho en general.

Estos son lugares que han dado que hablar en los últimos días, debido a que diversos locatarios y autoridades intentan tomar medidas para ordenar el comercio callejero y la suciedad.

En medio de un despacho en terreno, donde estaban revisando la realidad de los lugares mencionados, Neme no se aguantó aseguró que tenía que “decir algo que es lo que todos vemos pero nadie quiere decir”.

“La ciudad se ve fea, de mal gusto, hedionda, ordinaria, fea. Y no me vengan a decir los buenistas que hay belleza en todo... no señor, no hay belleza en todo”. dijo el periodista, según consigna La Cuarta.

“Viene ese buenismo idiota a tratar de convencernos que el buen olor es mal olor, que esa pintarrajeada ordinaria es arte. No. Es una ciudad fea, Santiago no era así. (...) Esto que estamos viendo es feo, es ordinario, uno no quiere vivir así. Esto no es pobreza, la pobreza no es necesariamente eso”, agregó.

El mismo José Antonio subió el momento a su cuenta personal de Instagram, sin contar que su comentario fue replicado por varios cibernautas que lo apoyaron.

[ LEE TAMBIÉN: “¿Que pasó con el Barriga-Gate?”: Neme vuelve a repasar a Cathy Barriga tras solicitud de formalización por fraude al fisco ]