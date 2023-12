“Me pidió cómo presentar un novio a la familia”: revelan los mensajes que Nicolás Zepeda pidió traducir al japonés

En una nueva jornada de juicio contra el chileno Nicolás Zepeda, por la desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, se llamó a declarar a Rina Sakamaki. La joven asegura que el exnovio de Narumi le pidió que le tradujera distintas frases al japonés.

De acuerdo a lo que informa Meganoticias, esto fue luego de la desaparición de Narumi. “El 11 de diciembre de 2016 recibí un mensaje de Nicolás Zepeda”, dijo Sakamaki.

“Me hizo preguntas sobre cómo escribir cuando uno iba de viaje, cuando uno iba solo o acompañado”, precisó, además de indicar que Nicolás le aseguró que quería aprender un japonés más familiar, en comparación con lo que le enseñaron en la escuela de idioma.

“Quería conocer las diferencias entre el femenino y el masculino”, sostuvo, agregando que “me pidió cómo presentar un novio a la familia en estilo femenino”.

Zepeda pidió borrar los mensajes

Sin embargo, luego de que Rina le contestara todas las preguntas, Zepeda le pidió que borrara las conversaciones que habían tenido a través de Messenger.

“Le dije que los había borrado, pero me pidió que le mandara una captura mostrando que los había borrado. Me puse triste porque él no me había creído”, puntualizó.

En tanto, estos mensajes habrían sido enviados a la familia de Narumi. “Comparando con los mensajes que recibió la familia de Narumi me di cuenta de que eran exactamente iguales a los que yo le había traducido a Nicolás, un copy paste”, afirmó.