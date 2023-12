La estremecedora semana en el juicio contra Nicolás Zepeda: llanto en audiencia, crisis de pánico y fuertes correos

En una nueva semana del juicio en contra del chileno Nicolás Zepeda por la desaparición de Narumi Kurosaki, se vivieron impactantes momentos, como el llanto del joven hablando de su paso por la cárcel; la exhibición del video que envió a la estudiante japonesa; y los informes psiquiátricos que hicieron del acusado los peritos.

Novio de Narumi

Quien era el novio de Narumi Kurosaki en el momento de su desaparición, Arthur del Piccolo, reveló cómo creyó que los mensajes que le enviaba la joven eran escritos por otra persona, específicamente por Nicolás Zepeda.

Explicó que sus “primeras sospechas comienzan el jueves (8 de diciembre), ya que el mensaje que me envía tiene varias veces la palabra posesivo, que era algo que le reclamaba a su ex”.

“Fui manipulado por los mensajes que me enviaron y hoy me arrepiento de no haber tomado en serio en un principio lo que pasaba”, dijo.

Del Piccolo comentó un mail especialmente inquietante. “La llamo y no contesta. Cerca de las 23hrs estábamos preocupados y decidimos buscar al guardia. A esa hora recibo un mail, no un mensaje, donde me dice que está bien y no había que preocuparse”.

“Me pidió cómo presentar un novio a la familia”: revelan los mensajes que Nicolás Zepeda pidió traducir al japonés

“En ese mail me contaba que se había encontrado con alguien y había pasado el día con esa persona. Le respondí el mail preguntándole si iba a volver y me dijo que no. Me sentí traicionado”, continuó.

Pero el correo del 8 de septiembre lo alertó por completo. “No soy la pequeña Narumi, no soy algo que te pertenece. Pienso que no era amor. El amor no es posible en tan poco tiempo. Esto es algo menos fuerte que el amor. Estábamos enamorados, pero no era amor”, decía el mensaje.

Mamá de Narumi

Tras relatar el primer encuentro con Nicolás Zepeda, el único sospechoso del asesinato de Narumi Kurosaki, la madre de la estudiante japonesa, Taeko Kurosaki, entregó una cruda declaración de los días, y años, que siguieron tras la desaparición de su hija.

“Nadie puede imaginar el sufrimiento que tenemos hace siete años. Todos los días rezamos poder volver a ver a Narumi con el miedo amenazante y profundo de saber de la desaparición definitiva de mi hija (...) ¿Qué pasó en esa pequeña habitación? Este hombre nunca va a decir la verdad hasta el final de su vida”, sostuvo Taeko.

Nicolás Zepeda Marcelo Hernandez/Aton Chile (MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE/MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE)

“Desde el comienzo de este caso tuve la convicción de que Nicolás era el responsable. Y también supe que ese hombre nunca va a confesar. ¿Por qué tuve esa convicción? Porque vi a ese hombre esconder objetos y recuperar los regalos que le hizo a Narumi. Una conducta mezquina y viciosa”, señaló.

“Está al borde de la mitomanía”

El perito psiquiatra Jean Canterino, entregó informes sobre los peritajes realizados al chileno. En cuanto al perfil psiquiátrico, aseguró que “cuando uno hace una pregunta, simbólicamente uno está dando una orden, para un manipulador es algo insoportable, por eso responde cualquier cosa”.

“Vive en una manipulación permanente. Es una necesidad, necesita ser siempre el jefe”, aseguró, explicando que “el mitómano miente para mostrar una buena imagen delante de los otros, pero sobre todo se miente a sí mismo”.

Canterino además afirmó que Zepeda “es inteligente, no es psicótico. Sabe que a la persona que le está hablando le está mintiendo (....) está al borde de la mitomanía”.

El llanto de Zepeda

Zepeda relató este jueves sobre los malos tratos que vio y sufrió en el centro de detención preventiva de Besançon, en el que estuvo hasta el verano boreal de 2022.

El relato de los detalles hizo que rompiera en llanto, mientras a su madre le dio una crisis de pánico y gritara en la sala “¿dónde están los Derechos Humanos? ¡Trataron a mi hijo como a un perro!”.