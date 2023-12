“Mientras yo hablo tú no me insultas”: ME-O frenó en seco a Francisco Orrego en Sin Filtros

El excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, frenó en seco al abogado Francisco Orrego durante un acalorado debate en el programa de discusión política Sin Filtros, advirtiéndole que si no paraba con los insultos, agarraría sus cosas y se retiraría del estudio de televisión.

[ ¡Junten agua!: Latife Soto hizo un inesperado llamado a sus seguidores tras preocupante predicción ]

Orrego interrumpió con descalificaciones al esposo de Karen Doggenweiler, lo que provocó su molestia y la necesidad de la producción de silenciar su micrófono.

Si bien, esto no fue escuchado por los televidentes, Ominami aseguró que fue insultado mientras hablaba.

ME-O frenó en seco a Francisco Orrego

“Si empezamos con misiles y con adjetivos, no puedo seguir, paramos de entrada”, dijo un enojado ME-O, durante el inicio del programa que conduce Gonzalo Feito, luego que el abogado tildara de “mentiras” las palabras que emitía su contrincante.

“Vas a ubicarte, mientras yo hablo tú no me insultas, esa es la regla de este programa”, emplazó categórico el cineasta al abogado, insistiendo: “o tú te frenas o me paro y me voy, no acepto insultos mientras yo hablo, director usted decide, él se ubica o yo me voy”, exigió.

“Mientras yo hablo, mudo. Yo no hablé mientras tú hablabas, mudo”, recalcó.

Ante la situación, Feito pidió a Orrego no volver a interrumpir e incluso, pidió a la producción de programa silenciar el micrófono del abogado, quien obligadamente debió guardar silencio, aunque lanzó la última ironía ”ah, se queda, que bien”.