“Tiene errores gruesos”: MEO criticó sin piedad serie de Pedro Pascal

La producción de HBO Max donde actúa Pedro Pascal, The Last of Us, es una de las más vistas al rededor del mundo y ya tiene miles de fanáticos que quieren saber más de esta historia Por lo mismo fue que el excandidato presidencial Marco Enríquez Ominami compartió su particular opinión sobre la serie.

El esposo de Karen Doggenweiler utilizó la plataforma de TikTok para hablar y criticar con todo a la producción. “Tiene errores gruesos. Acabo de terminar la temporada de The Last of Us. No me mató para ser honesto, tiene errores de guion gruesos”, dijo de entrada.

Sobre los papeles que más le gustaron está Pedro Pascal. “Eso sí, nuestro actor chileno (Pedro Pascal) me pareció fascinante. Ella, la otra protagonista (Bella Ramsey), fascinante”, aseguró.

Sobre la puesta en escena que realizaron los intérpretes indicó que “está muy bien actuada”, pero sus dardos se centraron en el guión de The Last of Us. “No sé si es tan bueno el guion, pero debo decir que caí rendido igual”, indicó.

