“Estuvo dispuesta a decir cosas que no eran ciertas”: Evelyn Matthei se lanza contra Michelle Bachelet tras aparición en franja electoral

Evelyn Matthei llegó hasta las dependencias de la sede Antonio Varas de Duoc UC para votar en el plebiscito constitucional que se lleva a cabo la jornada de este domingo. En este contexto, es donde se refirió a la participación de Michelle Bachelet en la franja electoral por la opción en “En contra”.

En primer lugar, la alcaldesa de Providencia habló sobre la crisis de seguridad y su postura frente a este nuevo proceso.

“Estrictamente esta es una votación sobre un plebiscito, no sobre un gobierno. Sin embargo, de alguna manera, los que hoy día están en el gobierno son los que dieron inicio a esto y lo hicieron además de una forma bastante violenta. Es bastante difícil que no se mezclen las dos cosas”, señaló, según lo captado por T13.

Sobre la posición de la expresidenta, Matthei comentó que: “Aquí hay dos opciones. Una, ella nunca leyó el texto constitucional y alguien la llevó a cometer un error, o habiéndola leído estuvo dispuesta a decir cosas que no eran ciertas”, dijo Matthei, sobre lo señalado por Bachelet en el espacio televisivo.

“Dijo de frentón muchas cosas que son falsas, como que no había una propuesta de igualdad salarial cuando está textual en el texto de la nueva propuesta”, argumentó la edil.

“Estamos de acuerdo que no está en edad de ser utilizada, pero fue utilizada o ella se prestó voluntariamente para decir algo que no era cierto”, sostuvo.

¿Por qué no hizo campaña?

Con respecto a por qué no quiso participar en la campaña del “A Favor”, la alcaldesa afirmó que “ninguna figura política estuvo en la franja, nunca me lo pidieron. Si me lo hubieran pedido, hubiera estado, pero los que estaban a cargo de la franja, que no era yo, decidieron que querían hacer la franja de otra manera. A mí me parece muy bien. Yo hice todo lo que era posible, habiendo tenido dudas iniciales muy graves”.

Finalmente, con respecto a sus aspiraciones sobre el proceso, Matthei comentó que “realmente a lo que aspiraba era que pudiéramos tener una Constitución que pudiera ser aprobada por el 70% de los chilenos. Eso lo que hubiese sido ideal”, cerró.