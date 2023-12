Padre de Nicolás Zepeda sobre juicio de su hijo: “No tenemos red de apoyo (..) Nadie de la embajada o del consulado chileno en Francia se ha contactado”

En medio del segundo juicio en contra de su hijo, Humberto Zepeda, declaró que tiene en su poder tiene pruebas que lo exculparían del asesinato de Narumi Kurosaki. Además, aprovechó de reclamar por el poco apoyo que ha recibido de las autoridades chilenas en el país europeo.

Durante la segunda parte de la audiencia en contra de Nicolás Zepeda, su progenitor habló con Las Últimas Noticias sobre el caso, asegurando que la defensa “no se basa solo en la ausencia de un cuerpo, ya que no es determinante. Eso sería muy injusto, está la ciencia”.

“Los médicos forenses franceses que revisaron la habitación no encontraron huellas que probaran que hubo algún grado de violencia, sí encontraron un ADN X5 desconocido, de varón, que nadie ha investigado”, continuó.

Con respecto a las pruebas, el padre de Nicolás Zepeda señaló que “en el edificio existen ocho cámaras. El investigador solo pidió cuatro. No consideraron las cámaras del estacionamiento donde Nicolás estacionó el vehículo. Ellos no tienen, por ejemplo, las imágenes de cuando Nicolás se junta con Narumi y se van a cenar a las cuatro de la tarde del día domingo”.

Asimismo, Humberto reveló que tiene en su poder el GPS del auto que arrendó Nicolás durante su estadía en Francia, los cuales tuvo acceso después del primer juicio.

“La tesis de la Fiscalía asegura que entre las 05:57 y las 07:15 del 6 de diciembre del 2016, Nicolás se deshizo del cuerpo de Narumi. La policía dice que el vehículo que arrendó Nicolás se detuvo en un sector del bosque entre las 05:57 y 07:15 según los datos de georreferenciación de su teléfono”, explica.

“Nicolás había pasado efectivamente por ese lugar de la cobertura móvil, pero nunca se detuvo. Pasó sin detenerse y quedó demostrado”, añadió.

Nulo apoyo de las autoridades

En la entrevista, el padre de Zepeda aseguró con su familia “no tenemos red de apoyo acá. Nadie de la embajada o del consulado chileno en Francia se ha contactado con nosotros. Estamos luchando frente a una maquinaria judicial francesa que es feroz”.

“Si ratifican la condena, todo el mundo va a saber o se va a informar de que condenaron a una persona sin tener las pruebas fehacientes y concluyentes. No hay cuerpo, autopsia, intervención de un tercero, nada”, enfatizó.

Por otra parte, se refirió al estado de Nicolás: “Físicamente bien, tranquilo. El mensaje no verbal que siempre nos transmite es de una seguridad absoluta de su inocencia. Él estuvo en Chile tres años, del 2016 al 2020 cuando lo extraditaron. Si él fuera una persona culpable se hubiese arrancado. De hecho, yo recibí mensajes de personas que le ofrecían arrancarse, pero él me decía con absoluta convicción y certeza: ‘Yo no tengo porque escaparme porque soy inocente’”.